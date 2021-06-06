В Амстердаме тестируют автономные электрические лодки

Амстердам станет первым городом, в котором в пользовании появятся электрические лодки с автономным управлением.

У электромобилей появились конкуренты — и это электрические лодки.

Об этом сообщает Autoblog.

Властям Амстердама не пришлось слишком далеко искать способ облегчить движение на перегруженных улицах города. Каналы голландской столицы использовались для транспорта задолго до того, как легковые и грузовые автомобили с двигателями внутреннего сгорания начали наполнять узкие дороги.

Уже погруженные в морскую историю, более чем 100 километров (60 миль) водных путей города должны начать принимать прототипы футуристических лодок — небольших, полностью автономных электрических судов — для выполнения различных задач, включая транспортировку пассажиров и сбор мусора.

Амстердамский институт передовых городских решений и Массачусетский технологический институт совместно работают над проектом Roboat, целью которого является разработка новых способов навигации по водным путям мира без участия человека за рулем.

Ранее Курсор писал, что Rimac представила серийную версию своего электрического гиперкара мощностью 1900 л.с.

Курсор сообщал, что стоимость батарей для электрокаров резко снижается. Стоимость батарей для электрокаров продолжается снижаться. При чем происходит это куда быстрее, чем предполагалось ранее аналитиками. Так, сейчас производители электрических авто приближаются к цене в 100 долларов при расчете за 1 киловатт-час емкости.