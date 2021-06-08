В Арктике растаял огромный фрагмент ледяного покрова (ВИДЕО)

В Арктике растаял рекордный по размерам фрагмент ледяного покрова, по площади превышающий территорию целой страны.

Отмечается, что максимальный размер протяженности арктического льда достиг максимального значения 14,77 млн квадратных километров, что на 880 тыс квадратных километров ниже среднего максимума с 1981 по 2010 год.

Об этом сообщает Scitechdaily.

Данные показатели эквиваленты отсутствию льда на площади, сравнимой размерами с территорией таких стран как Италия и Украина вместе взятые.

Это изображение было сделано с использованием данных, предоставленных Японским агентством аэрокосмических исследований.

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