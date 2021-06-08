В Арктике растаял огромный фрагмент ледяного покрова (ВИДЕО)

Отмечается, что максимальный размер протяженности арктического льда достиг максимального значения 14,77 млн квадратных километров, что на 880 тыс квадратных километров ниже среднего максимума с 1981 по 2010 год.
Об этом сообщает Scitechdaily.
Данные показатели эквиваленты отсутствию льда на площади, сравнимой размерами с территорией таких стран как Италия и Украина вместе взятые.
Это изображение было сделано с использованием данных, предоставленных Японским агентством аэрокосмических исследований.
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