В Бахрейне уволена член королевской семьи из-за инцидента с послом Израиле

Король Бахрейна уволил высокопоставленную чиновницу, члена королевской семьи, так как она отказалась поздороваться с послом Израиля в стране.

Высокопоставленная чиновница и член правящей семьи была уволен королем Бахрейна со своего поста после того, как она отказалась пожать руку послу Израиля в государстве Персидского залива, сообщает арабское издание Rai al-Youm.

По сообщениям, шейха Май бинт Мохаммед Аль-Халифа, глава Управления культуры и древностей Бахрейна, отказалась пожать руку Эйтану Наэ, послу Израиля в Манаме, во время панихиды по отцу посла США Стивена С. Бонди, состоявшейся в прошлом месяце.

Кроме того, согласно отчету, шейха Май покинула панихиду, когда ей сообщили о присутствии Наэ, и попросила посольство США не публиковать какие-либо фотографии ее присутствия на похоронах покойного отца американского посла.

В сообщении отмечается, что член королевской семьи Бахрейна, исполнявшая официальные обязанности более 20 лет, является «противоречивой фигурой» в Бахрейне. Ранее она занимала пост министра информации Бахрейна, став первой женщиной, занявшей этот пост. Она также занимала пост министра культуры Бахрейна и была названа шестой самой влиятельной арабской женщиной 2014 года в списке, составленном Forbes Middle East.

«Отказ шейхи Май пожать руку Наэ является истинным отражением искренней позиции бахрейнского народа в поддержку палестинцев», — заявил представитель ХАМАС Хазем Касем в заявлении в поддержку официального представителя Бахрейна.

Палестинская террористическая группировка заявила, что все попытки нормализовать отношения с Израилем «остаются неприемлемыми для коллективного арабского сознания».

Бахрейн и Израиль официально нормализовали отношения в 2020 году в рамках Авраамовых соглашений, благодаря которым Израиль также установил дипломатические отношения с ОАЭ и Марокко.

Ранее Курсор писал, что наследный принц Бахрейна поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра. Премьер-министр Яир Лапид побеседовал с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бин Хамадом Аль Халифой, которые поздравили его со вступлением в должность.

Кроме этого, Израиль заключил с Бахрейном важную сделку по продаже оружия: все подробности. WSJ процитировала официального представителя Бахрейна, который заявил, что разведывательное агентство Моссад уже помогает обучать бахрейнских коллег.

Наша редакция сообщала, что гендиректор МИДа встретился с наследным принцем Бахрейна. Алон Ушпиз в качестве главы израильской делегации встретился с премьер-министром Бахрейна Салманом бин Хамадом Аль Халифой в Манаме. Политики обсудили вопросы, которые определят будущее отношений двух стран.