В Бразилии продолжает стремительно расти смертность от COVID-19

З последние сутки в Бразилии от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось свыше 4 тыс человек.

Отмечается, что за сутки жертвами COVID-19 в Бразилии стали 4 тыс 249 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Все без исключения больницы до отказа заполнены пациентами с COVID-19, при этом медикаментов не хватает даже в самых крупных медучреждениях страны.

Согласно опросу, проведенному представителями Национальной ассоциации частных больниц в 88 медучреждениях по всей стране, три из четырех частных больниц Бразилии признают, что их запасов кислорода, средств анестезии и препаратов для поддержания кислородного баланса может не хватить даже на неделю.

«Давайте не будем плакать из-за пролитого молока. Мы все еще переживаем пандемию, которая отчасти используется политически — не для победы над вирусом, а для свержения президента. В какой стране на земле люди не умирают? К сожалению, люди умирают везде», – прокомментировал ситуацию несколько дней назад президент Бразилии Жаир Болсонару.

Однако в парламенте Бразилии уже готовятся расследовать действия администрации Болсонару по борьбе с эпидемией.

Ранее Курсор сообщал, что в Бразилии суточная смертность от COVID-19 впервые превысила 4 тысячи.

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