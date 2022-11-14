В Европе обнаружили братскую могил евреев, убитых коммунистами

В Тирасполе, столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, нашли братскую могилу с тысячами тел, среди которых многие были евреями.

Об этом сообщает Haaretz.

Все эти люди были убиты в период, когда на этих территориях правили коммунисты. По словам раввина Молдовы Пинхаса Зальцмана, в могиле находятся еврейские жертвы, убитые после того, как их обвинили в оппозиции коммунистическому режиму между 1917 и 1930 годами.

Братскую могилу обнаружили еще летом пророссийские силы, рывшие окопы на старой военное базе, чтобы использовать это место в войне против Украины. К настоящему времени было обнаружено 30 ям для убийств, и считается, что есть еще несколько ям, в которых находятся жертвы, насчитывающие от тысяч до десятков тысяч. Новость о массовом захоронении уже донесли до сведения еврейской общины.

«Зрелище было шокирующим. Человеческому уму непостижимо, как коммунистический режим относился к людям только из-за их религии и убеждений. Ямы были полны костей, а также личных вещей, таких как обувь, остатки одежды, кошельки и чашки», ‒ поделился Зальцман.

Также «Курсор» сообщал, что в Чехии евреи создали памятник из надгробий, украденных нацистами и коммунистами.