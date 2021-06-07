В Германии заявили об угрожающих попытках России повлиять на политику страны

Так, по словам Гальденванга, шпионская деятельность России на территории Германии достигла уровня времен Холодной войны.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии отметил, что в стране находится множество российских агентов, ищущих контакты с государственными чиновниками, чтобы повлиять на процесс принятия решений.
По словам руководителя Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каля, на территории страны одновременно действуют шпионы России и Китая.
Бруно Каль отметил, что российские и китайские шпионы проводят деятельность, целью которой является вызвать споры и разногласия среди западных государств.
Ранее Курсор сообщал, что в Италии заявили о десятках российских шпионов в стране.
Пожилую жительницу Крыма посадили в тюрьму по обвинениям в шпионаже.
В Болгарии чиновников обвинили в шпионаже в пользу России.
Жителя Швеции обвинили в шпионаже в пользу России.
По информации издания SVT, мужчина передавал сотрудникам российского посольства данные о шведских компаниях Volvo Cars и Scania CV.
В Иране по обвинению в шпионаже приговорили к тюремному заключению бизнесмена из США.
Власти Колумбии обвинили российских дипломатов в шпионаже.
Власти Болгарии выслали третьего российского дипломата за один год по обвинениям в шпионаже.