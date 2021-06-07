В Германии заявили об угрожающих попытках России повлиять на политику страны

Руководитель Федерального ведомства Германии по охране конституции Томас Гальденванг заявил об угрожающем росте шпионской активности со стороны России.

Так, по словам Гальденванга, шпионская деятельность России на территории Германии достигла уровня времен Холодной войны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии отметил, что в стране находится множество российских агентов, ищущих контакты с государственными чиновниками, чтобы повлиять на процесс принятия решений.

По словам руководителя Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каля, на территории страны одновременно действуют шпионы России и Китая.

Бруно Каль отметил, что российские и китайские шпионы проводят деятельность, целью которой является вызвать споры и разногласия среди западных государств.

Ранее Курсор сообщал, что в Италии заявили о десятках российских шпионов в стране.

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