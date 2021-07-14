В Греции обнаружили потерянную гробницу матери Александра Македонского

На севере Греции археологи обнаружили гробницу матери Александра Македонского – Олимпиады. Об этом рассказал профессор археологии Афанасиос Бидас. По его словам, усыпальница Кориноса находится в окрестностях древней Пидны. Примечательно, что она является наиболее крупным объектом подобного назначения.

Об этом сообщает портал Pontos News.

Ученому пришлось проанализировать информацию о большом количестве гробниц древней Македонии, чтобы прийти к таким выводам. Согласно исследованиям, усыпальница была создана в IV до н.э.

Исследователь уверен, что главное подтверждение того, что усыпальница принадлежит именно матери Александра III, является наличие в ней сосудов-оссуарий, сделанных из мрамора. Тело было положено так, что его голова указывала в сторону востока, а таким образом хоронили только женщин из Греции знатных семей.

Также в гробнице есть две погребальные камеры и три эпитафии.

Ранее Курсор сообщал, что ученые опровергли главный миф об исчезновении цивилизации на острове Пасхи. Сообщается, что ученые восстановили уровни заселяемой острова в разные периоды его существования. Для того они использовали радиоуглеродные и палеоэкологические данные.

Кроме того, наш портал писал, что обнаружен первый сегмент городской стены Иерусалима времен Храма. Раскопки проводятся в национальном парке «Город Давида» от имени Управления древностей Израиля в сотрудничестве с Фондом города Давида в рамках развития национального парка.