В Китае робота научили акробатическим трюкам (ВИДЕО)

Прыжки и сальто робот совершает при помощи маятника и специально роботизированной руки.

Об этом сообщает портал N+1.

Это позволяет роботу совершать вращение в полете, а также хватать предметы.

Маятник, как отмечается, располагается в нижней части корпуса Ollie. Он придает роботу необходимый импульс при вращении и прыжках, а также может служить дополнительной опорой.

Управление робота осуществляется при помощи динамических алгоритмов, позволяющих сохранять баланс. За счет этого робот способен сохранять равновесие в случае, если одно колесо внезапно провалится вниз или при столкновении с тяжелым предметом.

За счет этого Ollie также получил возможность спускаться по лестницам.

Робот также способен совершать прыжки на препятствия, даже если по высоте они равняются росту самого устройства, который составляет 35 см.

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