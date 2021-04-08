В мире рекордными темпами растут цены на продукты

В данный момент мировые цены на продукты уже достигли семилетнего максимума, который ранее был зафиксирован в июле 2014 года. Об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Ценовой индекс, отражающий изменения в ценах на товары с самым высоким спросом по итогам каждого месяца, только за март вырос на 2,1% в сравнении с февралем.
Наиболее существенно, по информации продовольственной организации ООН, выросли цены на растительное масло.
Индекс цен на растительное масло за март вырос на 8% в сравнении с февралем и сейчас демонстрирует самое высокое значение с июня 2011 года.
По мнению экспертов, рост цен обусловлен ожиданиями повышенного спроса со стороны производителей биодизельного топлива.
На 3,9% за март также выросли цены на молочную продукцию и на 2,3% – на мясную. Рост цен эксперты объясняют повышенным спросом в период пасхальных праздников.
Однако в сравнении с февралем за март снизились цены на зерновые и сахар. В частности, индекс цен на зерновые за март снизился на 1,8%, однако в сравнении с мартом 2020 года он вырос на 26,5%.
Наиболее существенно снизились цены на пшеницу, что объясняется наличием ее больших запасов в мире и ожиданием хорошего урожая.
Цены на сахар за март снизились на 4%, однако по отношению к марту прошлого года они выросли на 30%.
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