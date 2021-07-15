В мире стремительно растет число жертв аномальной жары

Лето этого года стало самым жарким за многие десятилетия сразу в нескольких регионах планеты.

Аномальная жара уже спровоцировала сотни смертей, вызванных климатическими изменениями.

Об этом сообщает Корреспондент.

Аномально высокие температуры были зарегистрированы на территории Канады, США, стран Северной и Восточной Европы, а также в северо-восточной части Сибири и в азиатском регионе.

По данным отслеживающей серьезные изменения климата программы Copernicus, июнь этого года установил абсолютный рекорд высокой температуры на территории стран Северной Америки.

В частности, в городе Фернес-Крик на территории Калифорнии температура достигла 56 ° С. Новый температурный рекорд во всем мире.

На севере России в Якутии температура превысила среднесезонную на 14 ° С. К концу июля жара в регионе превысила отметку в 30 ° С. На суше столь аномально резкое повышение температуры вызвало масштабные пожары, а в в море Лаптевых началось рекордно стремительное таяние льда.

По последним оценкам экспертов, глобальное потепление по меньшей мере в 1,5 раза увеличило количество жертв экстремальных погодных условий.

Авторы крупного исследования, опубликованного в научном журнале Nature, сообщили, что вызванное по вине человека глобальное потепление является причиной 37% смертей в результате жары от общего числа жертв экстремальных погодных условий.

Жертвами аномальной жары также стали многие морские обитатели.

«Особенно пострадали мидии, которые являются экологически важным видом. Их раковины были открыты, будто их сварили. Это похоже на один из тех постапокалиптических фильмов», –заявил в интервью журналистам New York Times морской биолог из Университета Британской Колумбии в Ванкувере Кристофер Харли.

Курсор уже сообщал, что российские военные отправили самолеты для борьбы с лесными пожарами в Сибири.