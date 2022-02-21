В NASA показали, как выглядит троеное слияние галактик

Ученые из NASA показали изображение слияния сразу трех галактик, которые находятся на расстоянии в 681 миллион световых лет от нашей планеты.

Ученые из NASA показали слияние трех галактик, которое находится в созвездии Рака. Оно состоит из ярких звезд и большого количества космической пыли.

Это слияние известно науке как IC 2431.

Изображение также демонстрирует комбинацию звездообразования и приливных искажений, вызванных гравитационными взаимодействиями внутри этого галактического образования.

Снимок был сделан космическим телескопом Hubble.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее Курсор сообщал, что космический зонд Juno сделал уникальное фото скрытой стороны Юпитера. Космический зонд Юнона (или Juno) уже 39 раз пролетела мимо самой большой планеты в Солнечной системе. Это произошло еще 12 января 2022 года. Полет прошел нормально, а потому аппарату удалось сделать уникальные снимки той стороны Юпитера, которая не видна с Земли.

Кроме того, мы писали, что компания Virgin Galactic начала продажу билетов в космос. Virgin Galactic запустила в продажу билеты на будущие рейсы в космос. Представители компании заявляют, что большая стоимость билетов окупится с лихвой за счет эмоций и впечатлений, которые получат туристы во время полета.

Еще напомним, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время.

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