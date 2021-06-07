В НАТО призывают Россию провести совместную встречу

Отмечается, что представители НАТО отправили России предложение о проведении совместного заседания более года назад, однако ответа так и не получили.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Столтенберг отметил, что представители НАТО и России не проводили совместные заседания уже свыше 19 месяцев.

«У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России. Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны», – отметил глава Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, одной из ключевых тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о проводимых сторонами военных учениях с целью предотвратить неожиданные ситуации.

Кроме того, Генсек НАТО призвал Россию взаимодействовать с альянсом в предоставлении прозрачной информации о военной активности сторон.

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