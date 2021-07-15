В офисном здании в Тегеране произошел взрыв: появились детали ЧП

Согласно сообщениям иранских СМИ, в среду вечером в офисном здании на западе Тегерана произошел взрыв, в результате которого часть здания была сильно повреждена.

Представитель пожарной охраны Тегерана сообщил Иранскому агентству новостей труда (ILNA), что взрыв произошел в одном из блоков пятиэтажного здания, которое использовалось под офисы, коммерческие и жилые помещения. Представитель заявил, что причиной взрыва стала утечка газа.

«На втором этаже здания произошел относительно сильный взрыв. Взрыв был настолько сильным, что были разрушены стены блока и двух блоков рядом с ним. Также была разрушена часть фасада здания за пределами здания. К счастью, взрыв не причинил большого ущерба верхним этажам и прилегающие здания», — сказал представитель пожарной охраны ILNA.

В результате взрыва пострадала 35-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь.

На кадрах с места происшествия видно, что на месте работают службы экстренной помощи, в том числе машины скорой помощи. Здание сильно повреждено.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی از شنیدن صدای انفجار در حوالی «شهران» در غرب تهران خبر می‌دهند. در تصاویر منتشر شده نیز نیروهای امنیتی، و خودروهای آمبولانس و آتش‌نشانی در محل دیده می‌شوند. تا این لحظه اخبار رسمی درباره جزئیات این حادثه منتشر نشده است. pic.twitter.com/Z1JkaO6j5I — VOA Farsi (@VOAIran) July 14, 2021

Big explosion western the Iranian capital #Tehran pic.twitter.com/1NokVcBamD — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) July 14, 2021

За последние недели и за последний год на промышленных объектах и ​​государственных объектах по всему Ирану, включая ряд нефтехимических заводов и ядерных объектов, произошла серия взрывов и пожаров.

Иранские официальные лица назвали большинство случаев инцидентами или несчастными случаями. Также иранские официальные лица возложили вину за некоторые из них на Израиль.

Ранее Курсор писал, что в Тегеране прогремел мощный взрыв. В столице Ирана был слышен сильный взрыв.

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