В офисном здании в Тегеране произошел взрыв: появились детали ЧП

10:22, Вчера
Мировые новости, Происшествия
Тегеран фото
Тегеран
Фото: pixabay.com

Пожарная служба Тегерана сообщает, что в результате взрыва серьезные повреждения получило офисное здание.

Согласно сообщениям иранских СМИ, в среду вечером в офисном здании на западе Тегерана произошел взрыв, в результате которого часть здания была сильно повреждена.

Представитель пожарной охраны Тегерана сообщил Иранскому агентству новостей труда (ILNA), что взрыв произошел в одном из блоков пятиэтажного здания, которое использовалось под офисы, коммерческие и жилые помещения. Представитель заявил, что причиной взрыва стала утечка газа.

«На втором этаже здания произошел относительно сильный взрыв. Взрыв был настолько сильным, что были разрушены стены блока и двух блоков рядом с ним. Также была разрушена часть фасада здания за пределами здания. К счастью, взрыв не причинил большого ущерба верхним этажам и прилегающие здания», — сказал представитель пожарной охраны ILNA.

В результате взрыва пострадала 35-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь.

На кадрах с места происшествия видно, что на месте работают службы экстренной помощи, в том числе машины скорой помощи. Здание сильно повреждено.

За последние недели и за последний год на промышленных объектах и ​​государственных объектах по всему Ирану, включая ряд нефтехимических заводов и ядерных объектов, произошла серия взрывов и пожаров.

Иранские официальные лица назвали большинство случаев инцидентами или несчастными случаями. Также иранские официальные лица возложили вину за некоторые из них на Израиль.

Ранее Курсор писал, что в Тегеране прогремел мощный взрыв. В столице Ирана был слышен сильный взрыв.

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Автор материала:
Таня Нати

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