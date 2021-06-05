В ООН потребовали провести расследование массовой смерти детей в интернате в Канаде

Представители ООН призвали власти Канады и Ватикан провести расследование по факту обнаружения останков тел 215 детей из индейских племен на территории бывшей школы-интерната в городе Камлупс.

Отмечается, что школа работала под патронатом Католической церкви.

Об этом сообщает DW.

«Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок», – отмечается в заявлении ООН.

При этом глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что Католическая церковь должна взять на себя ответственность за смерти детей.

«Как католик я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет сейчас и много лет назад», – заявил премьер-министр Канады.

Школа-интернат в Камлупсе была одной из крупнейших в Канаде. Она работала с 1890-го до 1978 года под эгидой Католической церкви, а впоследствии-правительства. В школе одновременно находились около 500 детей.

Согласно правительственному отчету 2015 года, условия в этом интернате были чрезвычайно плохими, много детей в нем умерли от кори, туберкулеза или гриппа.

Ранее Курсор сообщал, что в Канаде на территории бывшей школы обнаружили останки тел сотен детей.

В США в результате очередной стрельбы погибли дети.

В городе Таскалуса, штат Алабама, США, произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее пяти человек.