В ООН потребовали провести расследование массовой смерти детей в интернате в Канаде

Отмечается, что школа работала под патронатом Католической церкви.
Об этом сообщает DW.
«Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок», – отмечается в заявлении ООН.
При этом глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что Католическая церковь должна взять на себя ответственность за смерти детей.
«Как католик я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет сейчас и много лет назад», – заявил премьер-министр Канады.
Школа-интернат в Камлупсе была одной из крупнейших в Канаде. Она работала с 1890-го до 1978 года под эгидой Католической церкви, а впоследствии-правительства. В школе одновременно находились около 500 детей.
Согласно правительственному отчету 2015 года, условия в этом интернате были чрезвычайно плохими, много детей в нем умерли от кори, туберкулеза или гриппа.
Ранее Курсор сообщал, что в Канаде на территории бывшей школы обнаружили останки тел сотен детей.
В США в результате очередной стрельбы погибли дети.
В городе Таскалуса, штат Алабама, США, произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее пяти человек.