В ООН рассказали о новой угрозе для детей из-за пандемии COVID-19

Представители ООН сообщили, что пандемия коронавируса в прошлом году сорвала плановую вакцинацию около 23 млн детей от других заболеваний.

В отчете ВОЗ и Детского фонда ООН отмечается, что порядка 17 млн детей в прошлом году не получили ни одной вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

По информации составителей отчете, не менее 66 государств по всему миру вынуждены были отложить проведение 57 компаний по вакцинации детей от множества заболеваний.

Так, не менее 22,7 млн детей в 2020 году не получили первую дозу вакцины от от дифтерии, столбняка и коклюша.

А число детей, которых не вакцинировали от кори, достигло 22,3 млн.

«Многочисленные вспышки болезней могут стать катастрофой для общин и систем здравоохранения, которые ведут битву с COVID-19. Это делает еще более срочной, чем когда-либо, задачу инвестирования в вакцинацию детей», – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам исполнительного руководителя ЮНИСЕФ Генриетты Фор, пандемия COVID-19 и сбои в вакцинации по всему миру становятся причиной многих смертей, которых можно было бы избежать.

В ООН призывают государства по всему миру возобновить вакцинацию детей от наиболее опасных в распространении и провоцировании роста детской смертности болезней.

Курсор уже сообщал, что из-за коронавируса люди убегают из больших городов.

Ученые заявили, что COVID-19 «адаптировался к человеку».