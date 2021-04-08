В Порту открылся музей Холокоста

Музей Холокоста в Порту (Португалия) открыл свои двери для публики после смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Многие посетители пришли посмотреть музей в день его открытия. В первый день музей посетили 500 человек.

«Новый еврейский музей повысит уважение и восхищение многих к еврейскому народу, а музей Холокоста преподнесет уроки, которые все должны принять во внимание: не молчать перед лицом зла. Чем больше люди узнают о еврейском народе, тем менее они подвержены ненавистническим теориям заговора и злонамеренным стереотипам», — заявил Джонатан Гринблатт, национальный директор ADL.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цель музея Холокоста в Порту — просвещать и изображать жизнь евреев до нацистского завоевания Европы, Холокоста и создания концентрационных лагерей. Особое внимание в музее уделяется жизни еврейских беженцев из Порту.

Музей был создан еврейской общиной. На территории музея расположены репродукция бункера Освенцима, учебный центр, кинотеатр, конференц-зал, помещения с фотографиями, а также установлены экраны, на которых представлены реальные кадры до, во время и после трагедии.

Музей сможет принимать 10 тыс. посетителей в год, когда будут сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Согласно последним данным, сейчас в Португалии проживает около 3 100 человек, которые идентифицируют себя как евреи.

Ранее Курсор писал, что Израиль почтил память жертв Холокоста. В 10:00 в четверг, 8 апреля, в Израиле прозвучали сирены в память о 6 млн евреев, которые были уничтожены нацистской Германией во время Второй мировой войны и Холокоста.

Курсор также сообщал, что День памяти жертв Холокоста в Израиле начался с церемонии у мемориала Яд ва-Шем.

Более половины выживших во время Холокоста в Израиле нуждаются в помощи. В опросе, проведенном накануне Дня памяти жертв Холокоста, 43% выживших заявили, что им не хватает денег на очки, 27% человек не могут платить за слуховые аппараты.

В мэрии Иерусалима проходит выставка фотографий, выживших в Холокост. Выставка фотографий Lonka продлиться 4 месяца и покажет 59 снимков, выживших во время Холокоста. Коллекция из 59 фотографий высотой два метра (шесть футов), сделанных международными и израильскими фотографами, откроется 8 апреля, накануне Дня памяти жертв Холокоста в Израиле, и будет находиться на площади в течение следующих четырех месяцев.

Германия облегчает получение гражданства для потомков, переживших Холокост. Например, те, кто покинул нацистскую Германию и отказался от своего гражданства до того, как нацистский режим лишил его всех немецких евреев за пределами страны в 1941 году, не смогли вернуть его позже.

Уроженец Украины, переживший Холокост, стал старейшим донором органов в Израиле. 92-летний Михаил Волгон, переживший Холокост, стал самым старым донором органов в Израиле.