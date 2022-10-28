В разведки Британии назвали причину перехода россиян в глубокую оборону

Армия россии* перешла в оборону почти по всей линии фронта в Украине.

В Великобритании заявили, что в течение последних шести недель российские сухопутные войска реализуют меры по переходу к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Согласно данным ведомства, все это, вероятно, происходит из-за более реалистичной оценки того, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные российские силы в Украине сейчас могут быть задействованы лишь в оборонительных операциях.

По данным разведки Британии, даже если россия сможет укрепить долгосрочные оборонительные рубежи, то вся ее оперативная схема останется такой же уязвимой.

«Чтобы вернуть себе инициативу, ей потребуется восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции»», — заявили в ведомстве.

Согласно данным британской разведки, за последние три месяца россияне захватили только два села на территории Украины.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!