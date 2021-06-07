В результате масштабной железнодорожной аварии в Пакистане погибли десятки людей (ВИДЕО)

Поезд сошел с рельсов на Тайване Фото: Twitter

На юге Пакистана произошло столкновение поездов в результате чего погибло свыше 30 человек.

Отмечается, что в ходе железнодорожной катастрофы пострадали не менее 60 человек.

Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Столкновение двух скоростных поездов произошло между железнодорожными станциями в районе города Готки на территории провинции Синд.

По словам местного чиновника Усмана Абдуллы, в результате столкновения перевернулись не менее 14 вагонов. Несколько человек продолжают находиться под обломками.

На месте аварии работают сотрудники полиции и поисково-спасательные бригады. Начато расследование обстоятельств инцидента.

Ранее Курсор сообщал, что в США произошла авария поезда с опасными химическими веществами.

В Мексике произошло обрушение моста вместе с пассажирским поездом.

В Индии сотрудник железнодорожного вокзала прыгнул под поезд спасая ребенка.

В США заключенные спасли ребенка из запертого авто.

В Египте поезд сошел с рельсов: есть жертвы.

В Египте число погибших в результате столкновения двух поездов уменьшено до 19