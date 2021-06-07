В результате масштабной железнодорожной аварии в Пакистане погибли десятки людей (ВИДЕО)

Отмечается, что в ходе железнодорожной катастрофы пострадали не менее 60 человек.
Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Столкновение двух скоростных поездов произошло между железнодорожными станциями в районе города Готки на территории провинции Синд.
По словам местного чиновника Усмана Абдуллы, в результате столкновения перевернулись не менее 14 вагонов. Несколько человек продолжают находиться под обломками.
На месте аварии работают сотрудники полиции и поисково-спасательные бригады. Начато расследование обстоятельств инцидента.
Ранее Курсор сообщал, что в США произошла авария поезда с опасными химическими веществами.
В Мексике произошло обрушение моста вместе с пассажирским поездом.
В Индии сотрудник железнодорожного вокзала прыгнул под поезд спасая ребенка.
В США заключенные спасли ребенка из запертого авто.
В Египте поезд сошел с рельсов: есть жертвы.
В Египте число погибших в результате столкновения двух поездов уменьшено до 19