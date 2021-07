В результате наводнения в Бельгии оказались затопленными целые города

По информации местных властей, наводнение привело к гибели 11 человек, еще трое человек из числа спасательных команд числятся пропавшими без вести после того, как лодку, в которой они плыли, перевернуло грязевым потоком.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium is astonishing.

This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2

— James Cosgrove (@MrJamesCosgrove) July 15, 2021