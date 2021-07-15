В Риме презентовали уникальный подвесной мост

16:50, Вчера
Мировые новости, Происшествия
столица Италии Рим фото
Рим
Фото: Pixabay.com

В Риме появился подвесной мост длиной 18 метров, который поддерживается воздушными шарами.

Отмечается, что подвесной мост, установленный над рекой Тибр, является временной инсталяцией.

Об этом на странице в Twitter сообщил FFP.

Мост был установлен художником Оливье Гроссетом. Автор инсталляции рассказал, что на создание необычного арт-объекта его вдохновил культовый художник эпохи просвещения Микеланджело.

В частности, Микеланджело планировал соединить Палаццо Фарнезе мостом через Тибр с противоположным берегом, однако так и не успел привести свои замыслы в исполнение.

Созданная 18-метровая конструкция поддерживается при помощи шаров, наполненных гелием.

Курсор уже сообщал, что Мири Регев заявила об опасности обрушения моста на Храмовую гору.

Бен-Гвир призвал распространить израильский суверенитет на Храмовую гору.

Деревянный пешеходный мост на Храмовую гору может обрушиться.

Автор материала:
Алекс Федоткин

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