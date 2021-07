В Риме презентовали уникальный подвесной мост

Отмечается, что подвесной мост, установленный над рекой Тибр, является временной инсталяцией.

Об этом на странице в Twitter сообщил FFP.

Мост был установлен художником Оливье Гроссетом. Автор инсталляции рассказал, что на создание необычного арт-объекта его вдохновил культовый художник эпохи просвещения Микеланджело.

В частности, Микеланджело планировал соединить Палаццо Фарнезе мостом через Тибр с противоположным берегом, однако так и не успел привести свои замыслы в исполнение.

Созданная 18-метровая конструкция поддерживается при помощи шаров, наполненных гелием.

VIDEO: Lost Michelangelo bridge floats over Rome.

Michelangelo dreamed it, Olivier Grossetête did it: the artist from Marseille has created a cardboard bridge over the Tiber River in Rome. The 18-metre structure is suspended by three helium-filled balloons pic.twitter.com/cLAn1r5OhR

— AFP News Agency (@AFP) July 15, 2021