В России закрылась единственная компания, которая занималась космическим туризмом

В России закрылась единственная компания «Космокурс», которая предоставляла услуги космического туризма. О ее закрытии объявил сам глава компании Павел Пушкин, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что «Космокурс» была закрыта по причине бюрократических сложностей и довольно высоких рисков в плане финансов. Как рассказал Пушкин, реализовать основной проект оказалось нереализуемой задачей. Инвестор посчитал его слишком рискованным.

«…на другие проекты, например, ракета-носитель сверхлегкого класса, нет заказчиков», – рассказал глава компании.

Сообщается, что фирма «Косморус» была основана еще в 2014-м году. Предполагалось, что ее главный вектор деятельности будет направлен на космический туризм. Отправить клиентов планировалось на высоту в 180-220 километров. Стоимость одного такого тура должна была составлять около 200 или 250 тысяч долларов США.

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