В Северной Ирландии не прекращаются масштабные беспорядки (ВИДЕО)

Города Северной Ирландии охватили масштабные беспорядки, которые не прекращаются уже шестые сутки.

В частности, в результате столкновений с протестующими пострадали по меньшей мере 7 сотрудников полиции.

Об этом сообщает местное издание Belfast Telegraph.

Отмечается, что в ночь на 8 апреля демонстранты угнали и подожгли автобус, а также совершили нападение на фотографа Belfast Telegraph.

В связи с беспорядками парламент и правительство Северной Ирландии провели заседания накануне вечером в четверг.

Беспорядки охватили не только столицу Белфаст, но и другие города на территории Северной Ирландии.

Протесты и беспорядки были вызваны отказом правоохранителей привлечь к ответственности представителей партии Шинн Фейн, принявших участие в в похоронах высокопоставленного боевика Ирландской республиканской армии Бобби Стори.

Карантинные ограничения не предотвратили участия в похоронах известного радикала не менее 2 тыс человек, среди которых были и представители партии Шинн Фейн.

The clear-up operation has begun in Belfast, where the bus was burned. This city will bounce back. It has had plenty of practice. pic.twitter.com/rhqT4cVzO2 — Mark Simpson (@BBCMarkSimpson) April 8, 2021

Ранее Курсор сообщал, что в Великобритании проходят масштабные протесты и беспорядки.

в Нидерландах не стихают протесты против карантина.

В Нидерландах полиция натравила собак на противников карантина.

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