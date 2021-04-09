В Северной Ирландии не прекращаются масштабные беспорядки (ВИДЕО)

В частности, в результате столкновений с протестующими пострадали по меньшей мере 7 сотрудников полиции.
Об этом сообщает местное издание Belfast Telegraph.
Отмечается, что в ночь на 8 апреля демонстранты угнали и подожгли автобус, а также совершили нападение на фотографа Belfast Telegraph.
В связи с беспорядками парламент и правительство Северной Ирландии провели заседания накануне вечером в четверг.
Беспорядки охватили не только столицу Белфаст, но и другие города на территории Северной Ирландии.
Протесты и беспорядки были вызваны отказом правоохранителей привлечь к ответственности представителей партии Шинн Фейн, принявших участие в в похоронах высокопоставленного боевика Ирландской республиканской армии Бобби Стори.
Карантинные ограничения не предотвратили участия в похоронах известного радикала не менее 2 тыс человек, среди которых были и представители партии Шинн Фейн.
The clear-up operation has begun in Belfast, where the bus was burned. This city will bounce back. It has had plenty of practice. pic.twitter.com/rhqT4cVzO2
— Mark Simpson (@BBCMarkSimpson) April 8, 2021
Ранее Курсор сообщал, что в Великобритании проходят масштабные протесты и беспорядки.
в Нидерландах не стихают протесты против карантина.
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