В Северной Ирландии не прекращаются масштабные беспорядки (ВИДЕО)

В частности, в результате столкновений с протестующими пострадали по меньшей мере 7 сотрудников полиции.

Об этом сообщает местное издание Belfast Telegraph.

Отмечается, что в ночь на 8 апреля демонстранты угнали и подожгли автобус, а также совершили нападение на фотографа Belfast Telegraph.

В связи с беспорядками парламент и правительство Северной Ирландии провели заседания накануне вечером в четверг.

Беспорядки охватили не только столицу Белфаст, но и другие города на территории Северной Ирландии.

Протесты и беспорядки были вызваны отказом правоохранителей привлечь к ответственности представителей партии Шинн Фейн, принявших участие в в похоронах высокопоставленного боевика Ирландской республиканской армии Бобби Стори.

Карантинные ограничения не предотвратили участия в похоронах известного радикала не менее 2 тыс человек, среди которых были и представители партии Шинн Фейн.

The clear-up operation has begun in Belfast, where the bus was burned. This city will bounce back. It has had plenty of practice. pic.twitter.com/rhqT4cVzO2

— Mark Simpson (@BBCMarkSimpson) April 8, 2021