В США испытывают новую вакцину от COVID-19

Американские ученые из института Чан Сун-Шионг в городе Эль-Сегундо в Калифорнии проводят испытания вакцины от COVID-19 в виде таблеток.

В частности, вакцина орального применения проходит испытания на добровольцах, которые не больны COVID-19.

Об этом сообщает CBS.

Исследователи испытывают сразу четыре разных варианта действия препарата, поскольку досконально не изучена возможность вакцины в виде таблеток полностью предотвратить инфицирование вирусом.

В рамках испытаний некоторые участники получают вакцину в виде инъекции, тогда как другие принимают препарат в форме таблеток, а некоторые – и то и другое.

В отличие от всех остальных вакцин, которые способствуют выработке антител для борьбы с белком-шипом коронавируса, Т-клеточная вакцина ImmunityBio атакует само ядро вируса, которое, по мнению ученых, менее подвержено мутациям.

Ученые полагают, что разрабатываемая ими вакцина способна генерировать как Т-клетки-убийцы, так и антитела.

«Мы знаем из предыдущего опыта с SARS-CоV-1 в 2003 году, что у инфицированных потом появились Т-клетки, которые сохранялись в течение 17 лет. Уколом мы надеемся развить Т-клетки во всем вашем теле. И при пероральном применении мы защищаем слизистые оболочки, кишечник и, надеемся, нос и рот, потому что именно так попадает вирус», – пояснил учредитель и исполнительный директор ImmunityBio доктор Патрик Сун-Шионг.

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