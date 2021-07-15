В США обнаженную женщину вытаскивали из узкого пространства между зданиями

Обнаженная женщина застряла в узком пространстве между зданиями Фото: twitter.com/OCFA_PIO

В штате Калифорния женщина непонятным образом застряла вверх ногами в крайне узком пространстве между двумя зданиями.

Спасателям понадобилось не менее двух часов, чтобы освободить американку.

Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что происшествие случилось в городе Санта-Ана. Пока неизвестно, как обнаженная женщина могла оказаться в узком пространстве шириной не более 20 см между двумя промышленными зданиями.

Также неизвестно, сколько времени она там провела.

OCFA technical rescue team is on scene in the 1020 block of N Harbor Blvd in @CityofSantaAna attempting to get to get an adult female wedged between two walls out. pic.twitter.com/fvBznHlUrg — OCFA PIO (@OCFA_PIO) July 13, 2021

На ее крики прибежали рабочие, которые при этом не сразу сообразили, где вообще находится женщина, зовущая на помощь.

В итоге обнаженную американку обнаружили в узкой щели между зданиями, застрявшей вверх ногами.

Спасателям, чтобы освободить женщину пришлось пробить дыру в бетонной стене.

Курсор уже сообщал, что в США обнаженный мужчина устроил переполох в чужом доме.

во Флориде обнаженная женщина устроила погром в баре.

Жителям Калифорнии разрешили владеть штурмовым оружием.

Жители США кинулись активно скупать оружие. В США с начала пандемии коронавируса резко выросли продажи огнестрельного оружия. Отмечается, что пятая часть всех граждан США, купившая оружие в прошлом году, сделали это впервые.