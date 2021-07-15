В США обнаженную женщину вытаскивали из узкого пространства между зданиями

Спасателям понадобилось не менее двух часов, чтобы освободить американку.
Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что происшествие случилось в городе Санта-Ана. Пока неизвестно, как обнаженная женщина могла оказаться в узком пространстве шириной не более 20 см между двумя промышленными зданиями.
Также неизвестно, сколько времени она там провела.
OCFA technical rescue team is on scene in the 1020 block of N Harbor Blvd in @CityofSantaAna attempting to get to get an adult female wedged between two walls out. pic.twitter.com/fvBznHlUrg
— OCFA PIO (@OCFA_PIO) July 13, 2021
На ее крики прибежали рабочие, которые при этом не сразу сообразили, где вообще находится женщина, зовущая на помощь.
В итоге обнаженную американку обнаружили в узкой щели между зданиями, застрявшей вверх ногами.
Спасателям, чтобы освободить женщину пришлось пробить дыру в бетонной стене.
Курсор уже сообщал, что в США обнаженный мужчина устроил переполох в чужом доме.
во Флориде обнаженная женщина устроила погром в баре.
Жителям Калифорнии разрешили владеть штурмовым оружием.
Жители США кинулись активно скупать оружие. В США с начала пандемии коронавируса резко выросли продажи огнестрельного оружия. Отмечается, что пятая часть всех граждан США, купившая оружие в прошлом году, сделали это впервые.