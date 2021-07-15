В США обнаженную женщину вытаскивали из узкого пространства между зданиями

15:33, Вчера
Мировые новости, Происшествия
Обнаженная женщина фото
Обнаженная женщина застряла в узком пространстве между зданиями
Фото: twitter.com/OCFA_PIO

В штате Калифорния женщина непонятным образом застряла вверх ногами в крайне узком пространстве между двумя зданиями.

Спасателям понадобилось не менее двух часов, чтобы освободить американку.

Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что происшествие случилось в городе Санта-Ана. Пока неизвестно, как обнаженная женщина могла оказаться в узком пространстве шириной не более 20 см между двумя промышленными зданиями.

Также неизвестно, сколько времени она там провела.

На ее крики прибежали рабочие, которые при этом не сразу сообразили, где вообще находится женщина, зовущая на помощь.

В итоге обнаженную американку обнаружили в узкой щели между зданиями, застрявшей вверх ногами.

Спасателям, чтобы освободить женщину пришлось пробить дыру в бетонной стене.

Курсор уже сообщал, что в США обнаженный мужчина устроил переполох в чужом доме.

во Флориде обнаженная женщина устроила погром в баре.

Жителям Калифорнии разрешили владеть штурмовым оружием.

Жители США кинулись активно скупать оружие. В США с начала пандемии коронавируса резко выросли продажи огнестрельного оружия. Отмечается, что пятая часть всех граждан США, купившая оружие в прошлом году, сделали это впервые.

Автор материала:
Алекс Федоткин

Читайте также:

ТЭГИ:
Новости по теме
Zahav.ru
comments powered by HyperComments