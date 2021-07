В США обнаженную женщину вытаскивали из узкого пространства между зданиями

Спасателям понадобилось не менее двух часов, чтобы освободить американку.

Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что происшествие случилось в городе Санта-Ана. Пока неизвестно, как обнаженная женщина могла оказаться в узком пространстве шириной не более 20 см между двумя промышленными зданиями.

Также неизвестно, сколько времени она там провела.

OCFA technical rescue team is on scene in the 1020 block of N Harbor Blvd in @CityofSantaAna attempting to get to get an adult female wedged between two walls out. pic.twitter.com/fvBznHlUrg

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) July 13, 2021