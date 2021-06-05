В США пассажир вынудил самолет совершить экстренную посадку (ВИДЕО)

Так, рейс авиакомпании Delta из Лос-Анджелеса в Нэшвилл совершил вынужденную посадку в аэропорту Санпорт в Альбукерке из-за пассажира, пытавшего проникнуть в кабину пилотов.
Об этом сообщает телеканал KRQE.
Отмечается, что пассажиру так и не удалось попасть в кабину пилотов и его удалось обезвредить обслуживающему персоналу и другим пассажирам рейса.
Очевидцы сообщают, что мужчина требовал остановить самолет. После приземления в аэропорту Альбукерке пассажира задержали сотрудники полиции, однако расследованием инцидента занимаются представители ФБР.
Ранее Курсор сообщал, что из-за сообщения о бомбе самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине.
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