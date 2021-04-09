В США появляются мертвые леса-призраки

Изменение климата влияет на уровень мирового океана что приводит к уничтожению прибрежных лесов из-за увеличения концентрации солей в почве.

На территории США было зафиксировано появление мертвых лесов-призраков. По словам ученых, катастрофа может затронуть прибрежные экосистемы по всему миру. Об этом пишет издание The Conversation.

Ученые отметили, что затопление берегов морской водой повышает уровень соли в лесах вдоль всей Атлантической прибрежной равнины — от штата Мэн до Флориды. Соли перемещаются через грунтовые воды во время засух. Кроме этого, соленая вода движется по каналам и канавам, проникая вглубь суши благодаря ветру и приливам. Это убивает деревья. Мертвые леса получили название леса-призраки. На этих территория могут расти лишь солеустойчивые кустарники и травы.

Ученые провели исследование и выяснили, что за последние 35 лет уже исчезли более 10% лесных водно-болотных угодий в Национальном заповеднике дикой природы Аллигатор-Ривер.

По их словам, быстрое повышение уровня моря опережает способность этих лесов адаптироваться к более влажным и соленым условиям. Они уверены, что самая лучшая стратегия, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, — посадка солеустойчивых болотных растений.

Ранее Курсор писал, что ученые предлагают использовать кофе для восстановления тропических лесов. Ученые считают, что побочные продукты сельского хозяйства можно использовать для восстановления лесов.

Курсор также писал, что в Facebook проводится незаконная продажа лесов Амазонии. Отдельные участки размером достигают тысячи футбольных полей, включая леса и земли коренных народов.

Десять интересных фактов о лесах. Леса служат естественными кондиционерами воздуха и очистителями атмосферы. Кроме того, они играют важную роль в борьбе с изменением климата.

Курсор сообщал, что ученые прогнозируют катастрофу из-за снижения способности растений поглощать углерод.