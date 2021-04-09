В США прекратили работу два центра по вакцинации от COVID-19

Два центра по вакцинации от COVID-19 закрылись после выявления многочисленных случаев побочных реакций в результате прививок вакциной производства Johnson & Johnson.

Отмечается, что побочные реакции были выявлены у десятков граждан, привившихся вакциной Johnson & Johnson в Северной Каролине и Колорадо.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

В частности, центр по вакцинации от COVID-19 в Северной Каролине закрылся после выявления 18 случаев побочных реакций, а центр в Колорадо перестал работать после того, как десять человек пожаловались на многочисленные побочные реакции, включающие тошноту и головокружение.

В компании Johnson & Johnson уже заявили, что изучают информацию о всех случаях побочных реакций после прививок их вакциной.

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