В США за 2020 год резко упало число самоубийств

В прошлом году показатель упал на рекордное значение, крупнейшее снижение числа самоубийств за последние 40 лет.

Число самоубийств в США упало почти на 6% в прошлом году на фоне пандемии коронавируса — крупнейшего ежегодного снижения по крайней мере за четыре десятилетия, согласно предварительным правительственным данным.

Об этом пишет Times of Israel.

Свидетельства о смерти все еще поступают, и число их может возрасти. Но официальные лица ожидают, что значительный спад продолжится, несмотря на опасения, что COVID-19 может привести к большему количеству самоубийств.

Трудно сказать точно, почему смертность от самоубийств снизилась, но одним из факторов может быть явление, наблюдаемое на ранних этапах войн и национальных бедствий, считают некоторые эксперты.

«В каждом периоде бедствий есть фаза героизма, когда мы объединяемся и выражаем множество сообщений поддержки, что мы вместе», — сказала доктор Кристин Мутье, главный врач Американского фонда предотвращения самоубийств. «Вы видели это, по крайней мере, в первые месяцы пандемии».

По ее словам, этому способствовало также увеличение доступности услуг телемедицины и другие усилия, направленные на решение проблемы самоубийств в стране.

Количество самоубийств в США неуклонно росло с начала 2000-х до 2018 года, когда уровень самоубийств в стране достиг самого высокого уровня с 1941 года. В конце концов, в 2019 году этот показатель немного снизился. Эксперты отмечают увеличение количества проверок психического здоровья и других мер по предотвращению самоубийств.

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