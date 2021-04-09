В Вене закончилась первая неделя переговоров по ядерной сделке с Ираном

Заседание СВПД состоялось в столице Австрии после виртуальной встречи на прошлой неделе.

Первая неделя переговоров по восстановлению ядерной сделки Ирана 2015 года с мировыми державами завершилась, и все стороны надеются продолжить обсуждения, начатые в Вене.

Об этом пишет aljazeera.

Заседание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Ирана, Китая, России, Германии, Франции и Великобритании — состоялось в столице Австрии в пятницу после виртуальной встречи на прошлой неделе и личной встречи во вторник.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран выступает за продолжение переговоров, если все стороны будут продолжать проявлять «политическую волю и серьезность», чтобы восстановить сделку, от которой Соединенные Штаты в одностороннем порядке отказались в мае 2018 года.

Ранее Курсор писал, что Иран в 2021 году произвел более 50 кг обогащенного на 20% урана. Иран производит высокообогащенный уран невероятными темпами, опережаю даже свои планы на 40%.

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Ранее Курсор писал, что Иран не прекратит 20-процентное обогащение урана.

В Иране заявили, что обещания США об отмене санкций не вызывают доверия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в воскресенье, что Иран не поверил обещаниям США об отмене санкций и что Тегеран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года только после того, как Вашингтон полностью отменит санкции.

Курсор также сообщал, что США продлили санкции против Ирана.

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