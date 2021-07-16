В ВОЗ подтвердили вероятную связь вакцины от COVID-19 с редким воспалением сердца

Cуществует «вероятная причинно-следственная связь» между вакцинами против коронавируса с использованием технологии мРНК и «очень редкими» воспалениями сердца/

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существует вероятная связь между вакцинами против COVID-19 с использованием технологии мРНК и «очень редкими» воспалениями сердца, но преимущества все же перевешивают риски.

В Глобальном консультативном комитете по безопасности вакцин (GACVS) организации здравоохранения ООН заявили, что случаи миокардита и перикардита были зарегистрированы во многих странах.

Тем не менее, преимущества вакцины против Covid-19 перевешивают риски, связанные с сокращением госпитализаций и смертей из-за инфекции. В Комитете отметили, что случаи довольно редки.

Большинство случаев миокардита и перикардита после вакцинации были «легкими» и требовали только «консервативного» лечения, хотя сейчас у некоторых пациентов наблюдаются возможные долгосрочные последствия.

Израиль был первой страной, которая сообщила о миокардите среди реципиентов вакцины после прививки.

Ранее Курсор сообщал, что медики придумали, как заставить коронавирус самоуничтожаться.

Кроме того, наш сайт писал, что в Евросоюзе заявили о связи между миокардитом и вакцинами от COVID-19 Pfizer и Moderna.