В ВОЗ потребовали от Китая информации о первых днях пандемии COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что расследованию обстоятельств возникновения пандемии COVID-19 препятствует отсутствие необработанных данных от Китая в отношении первых дней пандемии COVID-19.

В первоначальном отчете группы экспертов ВОЗ, проводивших расследование обстоятельств возникновения пандемии в китайском городе Ухань, отмечалось, что с большой долей вероятности коронавирус передался человеку от летучих мышей.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы просим Китай быть прозрачным и открытым и сотрудничать. Мы обязаны миллионам пострадавших и миллионам погибших узнать, что произошло», – заявил Гебреисус.

Власти КНР отрицают версию о том, что пандемия коронавируса была спровоцирована в результате утечки вируса из лаборатории.

Уже 16 июля глава ВОЗ должен проинформировать представителей 194 государств-членов организации о втором этапе расследования обстоятельств возникновения пандемии.

Глава минздрава Германии Йенс Шпан также призвал власти Китая продолжать расследование причин возникновения пандемии коронавируса.

Курсор уже сообщал, что в ВОЗ признали, что причиной пандемии могла быть утечка COVID из лаборатории Китая.

Мутация коронавируса Дельта плюс может снижать эффективность вакцин от COVID-19.

Президент США Джо Байден признал, что Дельта-штамм коронавируса представляет проблему в рамках борьбы с пандемией.

Представитель фармацевтической компании Pfizer в Израиле заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против Дельта-штамма коронавируса.

Медики из Австралии рассказали о супер заразности Дельта-штамма коронавируса.