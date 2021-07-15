В ВОЗ предупредили об еще одном последствии пандемии

Во всем мире снизились темпы вакцинации детей от кори, коклюша и других болезней, что рано ли поздно вызовет вспышку, предупреждают эксперты.

Мир насктолько увлекся борьбой с коронавирусом, что совершенно забыл об угрозах других болезней. В прошлом гожу, когда пандемия стала всемирной, иммунизацию от основных болезней не прошли 23 миллиона детей. Таким образом, они оказались не защищены от кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН.

По их данных, в течение прошлого года 17 миллионов детей не получили ни одной вакцины, а в 66 странах было отложено проведение 57 массовых прививочных кампаний.

В прошлом году около 22,7 миллиона детей пропустили прием первой дозы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. При этом число тех, кто не был в срок привит от кори, выросло на три миллиона и достигло показателя в 22,3 миллиона.

Ранее Курсор сообщал, что глобальная пандемия существенно усугубила проблему голода в мире. По сравнению с предыдущими годами до эпидемии, нехватка продовольствия выросла в шесть раз, что привело к огромной смертности из-за голода.