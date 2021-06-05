Великобритания и ЕС начали новое расследование в отношении Facebook

Представители Еврокомиссии заявили, что начинают проведение антимонопольного расследования в отношении Facebook, чтобы узнать, использовали ли руководители соцсети данные пользователей, получаемые от рекламных агентств.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В ведомстве также планируют выяснить, привязан ли сервис Facebook Marketplace к самой социальной сети, что является нарушением европейского законодательства.

«Facebook собирает огромные массивы данных о деятельности пользователей своей социальной сети и за ее пределами, что позволяет ему ориентироваться на конкретные группы клиентов. Мы рассмотрим, дают ли эти данные неоправданное конкурентное преимущество Facebook, в частности, в секторе онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых она получает эти данные», – заявил еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Представители Управления по вопросам конкуренции и рынков Великобритании сообщили, что также изучат использование администрацией Facebook данных пользователей для продвижения собственного сервиса онлайн-знакомств.

Ранее Курсор сообщал, что Facebook отказывается от противоречивого правила для политиков.

ЕС и Великобритания начали антимонопольное расследование в отношении Facebook. Стороны уверены, что Facebook может нечестно использовать информацию для формирования цен для клиентов. В Европейской комиссии и регуляторы Великобритании открыли антимонопольное расследование в Facebook в связи с опасениями, что служба Marketplace несправедливо искажает конкуренцию для объявлений.