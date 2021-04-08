Власти Венесуэлы будут отмечать дома больных COVID-19

Власти одного из штатов на севере Венесуэлы вешают специальные таблички на дома, жители которых заболели COVID-19.

По словам мэра города Сукре в штате Яракуй Луиса Дуке, данная мера направлена на защиту граждан от инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Чиновник также выступил за необходимость принятия жестких мер в отношении нарушителей карантина.

По словам Дуке, тех, кто целенаправленно нарушает карантинные ограничения необходимо лишать льгот, получения продуктовой помощи и газа.

Мэр отметил, что в городе также действует жесткая система штрафов для нарушителей карантина.

Дуке также отметил, что выступающие против введенных местными властями карантинных правил могут обжаловать их в суде.

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