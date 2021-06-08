Во Флориде обнаженная женщина устроила погром в баре (ВИДЕО)

По словам начальника местной полиции, 53-летняя Тина Кинред начала переворачивать столы, а затем будучи обнаженной взобралась на барную стойку и начала бить бутылки с алкогольными напитками.
Об этом сообщает Daily Mail.
После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы усмирить буйную женщину, она начала кидать в них бутылками, одна из которых попала в правоохранителя.
В итоге офицерам полиции при помощи электрошокера удалось угомонить и задержать женщину. Анализы крови не подтвердили в организме Тины Кинред наркотических веществ, однако на ее теле обнаружили обезболивающий фенистиловый пластырь.
Киндред предъявили обвинения в нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами и причинении ущерба в несколько тыс долларов.
Naked Florida woman, 53, Tasered, charged with aggravated battery on law enforcement and felony criminal mischief after wrecking Outback Steak House and Moji Grill in Ocala #BecauseFlorida: https://t.co/tYyOFoOb5W pic.twitter.com/2TAY71XeUs
— Billy Corben (@BillyCorben) June 6, 2021
Ранее Курсор сообщал, что жителям Калифорнии разрешили владеть штурмовым оружием.
Жители США кинулись активно скупать оружие. В США с начала пандемии коронавируса резко выросли продажи огнестрельного оружия. Отмечается, что пятая часть всех граждан США, купившая оружие в прошлом году, сделали это впервые.