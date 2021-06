Во Флориде обнаженная женщина устроила погром в баре (ВИДЕО)

Киндред предъявили обвинения в нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами и причинении ущерба в несколько тыс долларов.

Naked Florida woman, 53, Tasered, charged with aggravated battery on law enforcement and felony criminal mischief after wrecking Outback Steak House and Moji Grill in Ocala #BecauseFlorida: https://t.co/tYyOFoOb5W pic.twitter.com/2TAY71XeUs

— Billy Corben (@BillyCorben) June 6, 2021