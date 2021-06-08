Во Флориде обнаженная женщина устроила погром в баре (ВИДЕО)

Обнаженная женщина во Флориде громила один из местных баров и швыряла в сотрудников полиции бутылки с алкогольными напитками.

По словам начальника местной полиции, 53-летняя Тина Кинред начала переворачивать столы, а затем будучи обнаженной взобралась на барную стойку и начала бить бутылки с алкогольными напитками.

Об этом сообщает Daily Mail.

После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы усмирить буйную женщину, она начала кидать в них бутылками, одна из которых попала в правоохранителя.

В итоге офицерам полиции при помощи электрошокера удалось угомонить и задержать женщину. Анализы крови не подтвердили в организме Тины Кинред наркотических веществ, однако на ее теле обнаружили обезболивающий фенистиловый пластырь.