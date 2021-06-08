Во Флориде обнаженная женщина устроила погром в баре (ВИДЕО)

07:50, Сегодня
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бар фото
Бар
Фото: pixabay.com

Обнаженная женщина во Флориде громила один из местных баров и швыряла в сотрудников полиции бутылки с алкогольными напитками.

По словам начальника местной полиции, 53-летняя Тина Кинред начала переворачивать столы, а затем будучи обнаженной взобралась на барную стойку и начала бить бутылки с алкогольными напитками.

Об этом сообщает Daily Mail.

После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы усмирить буйную женщину, она начала кидать в них бутылками, одна из которых попала в правоохранителя.

В итоге офицерам полиции при помощи электрошокера удалось угомонить и задержать женщину. Анализы крови не подтвердили в организме Тины Кинред наркотических веществ, однако на ее теле обнаружили обезболивающий фенистиловый пластырь.

Киндред предъявили обвинения в нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами и причинении ущерба в несколько тыс долларов.

Ранее Курсор сообщал, что жителям Калифорнии разрешили владеть штурмовым оружием.

Жители США кинулись активно скупать оружие. В США с начала пандемии коронавируса резко выросли продажи огнестрельного оружия. Отмечается, что пятая часть всех граждан США, купившая оружие в прошлом году, сделали это впервые.

Автор материала:
Алекс Федоткин

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