ВВС США изучают возможность коммерческой доставки грузов с помощью ракетных двигателей

В США Пентагон работает над созданием прототипа, который будет доставлять грузы при помощи ракетного двигателя.

Американские военные расширяют экспериментальную программу, в рамках которой однажды Космические силы могут использовать многоразовые ракеты для перемещения материалов и оборудования по планете.

Об этом сообщает Engadget.

По сообщениям СМИ, Пентагон продвигается вперед в работе над проектом под названием Rocket Cargo, в котором он будет изучать космические корабли, которые могут приземляться на различные поверхности, и воздушно-капельные материалы после повторного входа в атмосферу. В течение 2022 финансового года ВВС запросили 47,9 миллиона долларов на продолжение работ над Rocket Cargo. Большая часть этих средств пойдет на оплату прототипов, которые департамент хочет испытать в полевых условиях, и моделирования.

Проект «продемонстрирует новые траектории и способы полета больших ракет, способность приземлять ракеты в суровых местах, а также спроектирует и испытает катапультируемую капсулу для сбрасывания с воздуха», — говорится в предложении ВВС по бюджету.

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