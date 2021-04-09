Xiaomi увеличивает инвестиции в производство микросхем

Компания Xiaomi делает это на фоне растущего давления со стороны США.

Все это является частью усилий Китая по снижению зависимости от иностранных технологий на фоне американских санкций против Huawei Technologies. Об этом сообщает NikkeiAsia.

С 2019 года по настоящее время китайский технологический гигант Xiaomi значительно увеличил свои доли как минимум в 34 китайских компаниях, которые связаны с микросхемами. Компания также приобрела доли в 25 других технологических компаниях.

На сегодняшний день Xiaomi вкладывает средства в разработку микросхем, оборудования для микросхем, передовых дисплеев, объективов для камер и различного высокоточного оборудования.

Отмечается, что эти инвестиции соответствуют планам Китая по созданию более конкурентоспособной цепочки поставок. Китайские власти намерены снизить зависимости от передовых зарубежных технологий, чтобы укрепить собственную технологическую индустрию.

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