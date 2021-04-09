Япония собирается сбросить радиоактивную воду с АЭС Фукусима в океан

Правительство Японии планирует осуществить слив радиоактивной воды с резервуаров на территории АЭС Фукусима в океан.

Отмечается, что в данный момент радиоактивная вода хранится в специальных резервуарах, и несмотря на многочисленные процедуры очистки, содержит элементы радиоактивного трития.

Об этом сообщает телеканал NHK.

В частности, в правительстве Японии хотят снизить уровень содержания радиоактивного трития до соответствующего международным стандартам. После этого радиоактивную воду сольют в океан.

Представители правительственной комиссии рекомендовали осуществить слив воды еще в прошлом году. Однако решение властей встретило сильный протест со стороны местных рыболовных компаний.

Представители рыболовной промышленности опасались, что люди перестанут покупать морепродукты, выловленные в районе слива радиоактивной воды с АЭС.

Ранее Курсор сообщал, что в Финляндии готовятся запустить крупнейший в Европе ядерный реактор.

На АЭС в Финляндии произошла серьезная авария.

Грибы из зоны отчуждения вокруг ЧАЭС использовали для космических исследований.

Возле АЭС в Димоне развернуто масштабное строительство.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаниягу, соглашение с Ираном не предотвратить разработку страной ядерного оружия.

Иран пригрозил ускорить обогащение урана до 60%.

Нетаниягу обсудил с высокопоставленными чиновниками ядерную сделку Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Израиль и Саудовская Аравия должны быть вовлечены в переговоры по ядерной сделке с Ираном. Макрон предложил выступить в роли «честного посредника» в переговорах между США и Ираном, чтобы возродить ядерное соглашение 2015 года.

Экс-глава ШАБАК заявил, что Израиль должен начать военные операции против Ирана.

Иран провел испытание новой ракеты. Ракета-носитель может поднимать тяжелые грузы на высоту в 500 километров.

Иран установил новые центрифуги на ядерных объектах. Сообщается, что только за последний месяц Иран произвел 17 кг 20% урана

США почти признали, что ядерная сделка с Ираном провалилась.

Министр и депутат Ликуда Цахи Ханегби заявил, что США никогда не будут воевать с Ираном. По словам Ханегби, Израилю самостоятельно придется решать, задействовать ли военный ответ в отношении Ирана в связи с развитием его ядерной программы.

По словам Юваля Штайница, Иран уже через год может получить ядерное оружие.