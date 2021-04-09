Япония собирается сбросить радиоактивную воду с АЭС Фукусима в океан

Отмечается, что в данный момент радиоактивная вода хранится в специальных резервуарах, и несмотря на многочисленные процедуры очистки, содержит элементы радиоактивного трития.
Об этом сообщает телеканал NHK.
В частности, в правительстве Японии хотят снизить уровень содержания радиоактивного трития до соответствующего международным стандартам. После этого радиоактивную воду сольют в океан.
Представители правительственной комиссии рекомендовали осуществить слив воды еще в прошлом году. Однако решение властей встретило сильный протест со стороны местных рыболовных компаний.
Представители рыболовной промышленности опасались, что люди перестанут покупать морепродукты, выловленные в районе слива радиоактивной воды с АЭС.
Ранее Курсор сообщал, что в Финляндии готовятся запустить крупнейший в Европе ядерный реактор.
На АЭС в Финляндии произошла серьезная авария.
Грибы из зоны отчуждения вокруг ЧАЭС использовали для космических исследований.
Возле АЭС в Димоне развернуто масштабное строительство.
По словам премьер-министра Биньямина Нетаниягу, соглашение с Ираном не предотвратить разработку страной ядерного оружия.
Иран пригрозил ускорить обогащение урана до 60%.
Нетаниягу обсудил с высокопоставленными чиновниками ядерную сделку Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Израиль и Саудовская Аравия должны быть вовлечены в переговоры по ядерной сделке с Ираном. Макрон предложил выступить в роли «честного посредника» в переговорах между США и Ираном, чтобы возродить ядерное соглашение 2015 года.
Экс-глава ШАБАК заявил, что Израиль должен начать военные операции против Ирана.
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Иран установил новые центрифуги на ядерных объектах. Сообщается, что только за последний месяц Иран произвел 17 кг 20% урана
США почти признали, что ядерная сделка с Ираном провалилась.
Министр и депутат Ликуда Цахи Ханегби заявил, что США никогда не будут воевать с Ираном. По словам Ханегби, Израилю самостоятельно придется решать, задействовать ли военный ответ в отношении Ирана в связи с развитием его ядерной программы.
По словам Юваля Штайница, Иран уже через год может получить ядерное оружие.