Жара набирает обороны: в Испании погибли уже 360 человек

Испанию накрыла аномальная жара и за последние несколько дней из-за высоких температур погибли уже как минимум 360 человек.

Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Только в пятницу, согласно данным, в стране из-за жары скончались 123 человека. А в первый день аномально высокой температуры, 10 июля, была зафиксировано 10 смертей. И с тех пор число случаев продолжает увеличиваться.

Эксперты отмечают, что в некоторых частях Испании температура воздуха поднялась выше 40 градусов. В аэропорту Мадрид-Барахас, например, была зарегистрирована температура в 42,2 градуса, что побило рекорд самой высокой температуры, когда-либо зарегистрированной в июле.

Также аномальная жара наблюдается в соседней Португалии, там температура достигла 47 градусов. И это для страны абсолютный рекорд. В министерстве здравоохранения Португалии сообщили, что 238 человек умерли в результате аномальной жары с 7 по 13 июля, большинство из них пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

Ожидается, что жаркая погода продолжит распространяться по всей Европе.

«Курсор» писал ранее, чтобы жаркими летними днями не получить солнечный или тепловой удар, следует соблюдать определенные меры предосторожности. Летняя одежда должна быть по возможности из легких натуральных материалов — шелка, льна, хлопка.