Жителям Калифорнии разрешили владеть штурмовым оружием

Отмечается, что данный запрет действовал на территории штата с 1989 года.

Об этом пишет новостной портал Медуза.

В частности, суд пришел к выводу, что запрет на использование гражданами штурмового оружия противоречит второй поправке к Конституции, гарантирующей жителям США право на ношение оружия и использование его в целях самообороны.

При этом, по мнению судьи, в большинстве случаев американцы используют штурмовое оружие в законных целях.

«Как швейцарский нож, популярная винтовка AR-15 это идеальная комбинация оружия для защиты дома и вооружения для защиты родины. Она хороша и для дома, и для боя», – заявил судья.

При этом, по его словам, нож фигурирует в штате в качестве орудия убийства в 7 раз чаще, чем штурмовые винтовки.

Решение суда подверг критике губернатор штата Гэвин Ньюсом, назвавший его прямой угрозой жителям Калифорнии.

У властей штата есть 30 дней, чтобы обжаловать вынесенное судом решение.

Между тем полуавтоматическое штурмовое оружие часто используют преступники, совершающие массовые убийства.

На федеральном уровне запрет на продажу штурмового оружия действовал в США с 1994 по 2004 год. В марте 2021 года президент США Джо Байден призвал Конгресс вновь принять такой закон, это произошло после того, как за неделю в стране произошли два массовых убийства подряд.

В США на душу населения в среднем приходится в 25 раз больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем в других развитых странах. На руках у граждан, согласно оценкам на конец 2018 года, находилось 393 миллиона единиц оружия.

Ранее Курсор сообщал, что жители США кинулись активно скупать оружие. В США с начала пандемии коронавируса резко выросли продажи огнестрельного оружия. Отмечается, что пятая часть всех граждан США, купившая оружие в прошлом году, сделали это впервые.