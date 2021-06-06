Зоологи заявили, что собаки запрограммированы дружить с людьми

Американские ученые из Университета Аризоны провели исследование и убедились, что щенки с самого детства имеют программные навыки для общения с людьми.

По результатам своего исследования ученые отмечают, что щенки рождаются с уже заложенными социальными и человекоподобными навыками для контактирования с людьми, а не получают их в процессе дрессировки.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на журнал Current Biology.

В ходе исследования ученые выяснили, что щенки способны слушать людей еще до того, как покинут помет, в частности, следуя таким сигналам, как указательные жесты.

Однако им требуется дополнительное время, чтобы начать реагировать на них и слушать команды.

Автор исследования доктор Эмили Брей из Университета Аризоны отмечает, что генетика объясняет свыше 40% различных способов того, как щенки могут реагировать на жесты человека, а также варианты их реакции на зрительный контакт с человеком.

Так, доктор Брей и команда ученых под ее руководством изучили поведение 375 восьминедельных щенков, которые ранее не общались с людьми по одиночке.

Выяснилось, что щенки имеют врожденную способность реагировать на общение со стороны человека, а в процессе взросления учатся это общение правильно интерпретировать.

Предыдущие исследования показали, что мозг собак обрабатывает язык аналогично человеческому, причем правая сторона имеет дело с эмоциями, а левая обрабатывает смысл.

«Мы показываем, что щенки будут отвечать взаимностью на человеческий социальный сигнал и успешно использовать информацию, предоставленную человеком в социальном контексте, с самого раннего возраста. Например, еще до того, как щенки покинули своих сородичей, чтобы жить с человеком. Эти данные свидетельствуют о том, что собаки биологически подготовлены к общению с людьми. С раннего возраста они демонстрируют социальные навыки, которые имеют сильный генетический компонент», – поясняет доктор Брей.

Ранее Курсор сообщал, что в США придумали приложение, которое ищет собак по отпечатку носа.