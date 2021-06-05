Исследовали назвали страны с самыми чистыми пляжами и водоемами

Кипр занял первое место, а Израиль, увы, не попал даже в десятку.

Европейское агентство по охране окружающей среды проверило качество воды в морях Европы. Несмотря на то, что 93% всех прибрежных территорий признали годными для купания, тем не менее Израиль не попал в первую десятку рекомендованных для отдыха у моря стран. Кстати, согласно правилам ЕС, пляжи, которые 5 лет подряд попадают в список неблагоприятных для купания, в итоге получают статус запрещенных, сообщается на сайте агентства.

А вот идеальным местом для летнего отдыха назвали побережье Кипра – пляжи Республики набрали 100% в рейтинге чистоты, получив наивысшую оценку.

Второе место по качеству и чистоте воды и пляжей заняла Австрия (97,7%). Тройку лидеров замкнула Греция (97,1%).

За ними следуют Мальта (96,6%), Хорватия (95,1%), Германия (89,9%), Италия (88,6%), Бельгия (79,7%) и замкнула десятку Франция (77,5%).

Напомним, что очистка израильских пляжей от нефтепродуктов обошлась стране в миллионы шекелей.

Как уже ранее сообщал «Курсор», на пляжах Тель-Авива из-за неблагоприятной экологической обстановки запретили купаться.

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