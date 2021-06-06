Из Нью-Йорка в Лондон хотят запустить сверхзвуковые авиарейсы

Экологичное топливо, перелет в 2 раза быстрее привычного – это далеко не все преимущества предстоящих сверхзвуковых авиарейсов. Компания United Airlines решила возродить программу, аналогичная которой была закрыта 18 лет тому назад, сообщается на сайте американского перевозчика.

United Airlines решили пополнить флот самолетами от производителя Boom Supersonic.

Аэрокосмическая компания поставит для United Airlines 15 лайнеров Boom Overture.

Если подобная инициатива будет пользоваться успехом, то сверхзвуковые лайнеры постепенно смогут вытеснить привычные пассажирские самолеты.

Все дело в том, что Boom Overture работают на безопасном для экологии авиатопливе,

использование которого не приводит к выбросу углерода. Благодаря сверхвысокой скорости время полета сократится вдвое, то есть, перелет из Лондона в Нью-Йорк будет занимать всего 3,5 часа. По предварительным данным, испытания начнут проводиться в 2025-м году, а уже через год запустят первые пробные полеты.

Напомним, что в странах ЕС запретили принимать рейсы белорусских авиакомпаний.

Как уже ранее сообщал «Курсор», Wizz Air добавляет три новых маршрута Израиль-Италия.

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