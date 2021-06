В США 9-летняя девочка угнала автомобиль, чтобы увидеть океан

В США две сестры из штата Юта решили самостоятельно осуществить свою мечту – увидеть океан и искупаться в нем с дельфинами, сообщает ВВС. Девочки взяли родительский автомобиль и отправились на нем в Калифорнию. Предусмотрительные девочки пристегнулись и преодолели на родительском автомобиле путь, длиной в 16 км, после чего въехали в грузовик.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021