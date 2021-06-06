В США 9-летняя девочка угнала автомобиль, чтобы увидеть океан

09:02, Вчера
Интересные факты, Zahav
Автомобиль Haval фото
Автомобиль Haval
Фото: Скриншот из YouTube

9-летняя малышка взяла с собой спутницу – 4-летнюю сестру.

В США две сестры из штата Юта решили самостоятельно осуществить свою мечту – увидеть океан и искупаться в нем с дельфинами, сообщает ВВС. Девочки взяли родительский автомобиль и отправились на нем в Калифорнию. Предусмотрительные девочки пристегнулись и преодолели на родительском автомобиле путь, длиной в 16 км, после чего въехали в грузовик.

Полицейских вызвал водитель, с грузовым авто которого и столкнулись дети. Водитель и полицейские были шокированы, увидев за рулем ребенка, а на пассажирском сидении 4-летнюю девочку. К счастью, девочки не пострадали, поскольку ехали на очень низкой скорости и к тому же были пристегнуты.

Чтобы преодолеть путь до океана в 1244 км, дети проснулись в 3 часа ночи и тайком выбрались из дома, угнав родительский автомобиль. О проделке дочерей родители узнали по телефону от полиции – до той поры родители мирно спали, не подозревая о происходящем.

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Автор материала:
Алиса Мэир

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