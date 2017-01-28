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Хаг Песах самеах, Израиль! С праздником, дорогие друзья!
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В МИД Израиля отреагировали на жестокую казнь украинского военного, которому отрезали голову россияне
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НЕТ ВОЙНЕ! Обращение редакции «Курсора» к украинцам и всем нашим читателям
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В Тегеране демонстранты бурно «отметили» День Иерусалима
15:38, Сегодня

В акции приняли участие высшие руководители Ирана.

ИЗРАИЛЬ
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Смотрич прокомментировал амедление инфляции и падение цен на жилье
16:08, Сегодня

По словам министра финансов, "проводимая нами ответственная политика, даст Бог, начинает приносить плоды".

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Либерман обрушился с критикой на Нетаниягу и обратился с призывом к израильтянам
15:48, Сегодня

Либерман просит израильтян не опускать руки.

флаг ирана фото

В Тегеране демонстранты бурно «отметили» День Иерусалима
15:38, Сегодня

В акции приняли участие высшие руководители Ирана.

ханука в берлине скриншот

В Берлине на пропалестинском митинге звучали призывы убивать евреев
15:13, Сегодня

Немецкие евреи призвали берлинскую полицию и МВД объяснить, почему они позволили продолжить марш и почему никто не был задержан...

Израиль

МИР
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Китай отреагировал на резонансную информацию о его участии в войне в Украине из слитых документов США
16:08, Сегодня

Китай согласился тайно вооружить россию, свидетельствуют просочившиеся документы Пентагона.

флаг ирана фото

В Тегеране демонстранты бурно «отметили» День Иерусалима
15:38, Сегодня

В акции приняли участие высшие руководители Ирана.

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В рф оконфузились с приглашением в армию возле кладбища, опубликовано скандальное видео
15:25, Сегодня

Россиянин, увидевший рекламный баннер у кладбища, обратился в ФСБ.

ханука в берлине скриншот

В Берлине на пропалестинском митинге звучали призывы убивать евреев
15:13, Сегодня

Немецкие евреи призвали берлинскую полицию и МВД объяснить, почему они позволили продолжить марш и почему никто не был задержан на месте.

Мир

Экономика и Политика
бацалель смотрич фото

Смотрич прокомментировал амедление инфляции и падение цен на жилье
16:08, Сегодня

По словам министра финансов, "проводимая нами ответственная политика, даст Бог, начинает приносить плоды".

флаг ирана фото

В Тегеране демонстранты бурно «отметили» День Иерусалима
15:38, Сегодня

В акции приняли участие высшие руководители Ирана.

ханука в берлине скриншот

В Берлине на пропалестинском митинге звучали призывы убивать евреев
15:13, Сегодня

Немецкие евреи призвали берлинскую полицию и МВД объяснить, почему они позволили продолжить марш и почему никто не был задержан...

владимир путин фото

Путин проходит химиотерапию: в сеть попали секретные документы о болезни диктатора
13:18, Сегодня

За спиной диктатора его соратники готовят госперероворот.

Политика
Экономика

Фоторепортажи
акция в тель-авиве, война в украине, фото

Фоторепортаж с тель-авивской акции солидарности в поддержку Украиныглавная 14 апреля, 2023
16:48, 24 февраля

По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине российского вторжения, и Израиль не стал ...

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Twitter вводит новую функцию на платформе
23:09, 01 февраля

Социальная платформа собирает документы от регулирующих органов и будет запускать важную опцию.

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Топ лучших нарядов на красной дорожке Золотого глобуса 2023главная 14 апреля, 2023
09:00, 11 января

Крупнейшие голливудские звезды вышли на красную дорожку и представили множество запоминающихся образов.

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В сети показали самые редкие фотографии с Лео Мессиглавная 14 апреля, 2023
11:07, 05 января

Фанат собрал забавные фото футболиста, которые нечасто увидишь в сети.

Фоторепортажи

Происшествия
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Ученые предупреждают о сильнейшем землетрясении, которое спровоцирует 965-километровая трещина в Тихом океане
13:25, Сегодня

Эксперты напугали прогнозом будущей катастрофы - по их словам, нас ждет одно из сильнейших в истории землетрясений.

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ЦАХАЛ во время рейдов задержал пятерых разыскиваемых террористов
12:38, Сегодня

Подозреваемые были доставлены на допрос.

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Стало известно имя израильтянки, погибшей в аварии в Южной Корееглавная 14 апреля, 2023
11:38, Сегодня

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Израильский стартап помог разоблачить международную сеть по подделке препаратов
10:13, Сегодня

Информация была передана в ФБР.

Происшествия

Здоровье
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Эксперт рассказала, как правильно спать днем
15:04, Сегодня

Короткий дневной сон имеет множество преимуществ, однако важно соблюдать несколько простых правил, чтобы такой отдых не был вам...

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Эксперты рассказали, можно ли пить кофе после еды
06:20, Сегодня

Многие привыкли пить кофе на завтра, часто после приема пищи. Однако полезно ли запивать еду горячим кофе?

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Какие привычки сна вредят здоровью сердца
03:32, Сегодня

Вот некоторые из распространенных привычек сна, которые могут подвергнуть ваше сердце риску и привести к осложнениям.

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Нутрициолог назвала три “полезных” продукта, которые мешают похудеть
22:50, Вчера

Есть продукты, которые маскируются под здоровые, но на самом деле такими не являются, говорят специалисты и предупреждают, что такая пища может быть угрозой вашей фигуре.

Здоровье

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Как получать до 6000 шек. в месяц по страховке «Битуах Сиуди»
08:31, 12 апреля

Адвокат Меира Зоар объясняет, как люди, имеющие страховой полис "Битуах сиуди", оформленный через больничную кассу на случай длительного ухода "Битуах сиуди", могут получать достойные выплаты, воспользовавшись своими правами

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Тарас Тополя: «Антитела» с удовольствием спели бы какую-нибудь украино-израильскую песню!»
23:07, 10 апреля

Музыканты популярной украинской группы «Антитела» приезжают с концертом в Тель-Авив буквально с передовой.

прогулки по «холму весны» весной 14 апреля, 2023

Прогулки по «Холму весны» весной
12:13, 09 апреля

И такое рассказал Ну, до того красиво! Что я чуть было не попал В лапы Тель-Авива. (В. Высоцкий)

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Neo QLED от Samsung – новый эталон изображения
13:45, 03 апреля

Телевизоры Samsung Neo QLED находятся в авангарде развития технологий премиум-экранов.

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