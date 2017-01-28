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В Тегеране демонстранты бурно «отметили» День Иерусалима
В акции приняли участие высшие руководители Ирана.
Смотрич прокомментировал амедление инфляции и падение цен на жилье
По словам министра финансов, "проводимая нами ответственная политика, даст Бог, начинает приносить плоды".
Либерман обрушился с критикой на Нетаниягу и обратился с призывом к израильтянам
Либерман просит израильтян не опускать руки.
В Тегеране демонстранты бурно «отметили» День Иерусалима
В акции приняли участие высшие руководители Ирана.
В Берлине на пропалестинском митинге звучали призывы убивать евреев
Немецкие евреи призвали берлинскую полицию и МВД объяснить, почему они позволили продолжить марш и почему никто не был задержан...
Китай отреагировал на резонансную информацию о его участии в войне в Украине из слитых документов США
Китай согласился тайно вооружить россию, свидетельствуют просочившиеся документы Пентагона.
В Тегеране демонстранты бурно «отметили» День Иерусалима
В акции приняли участие высшие руководители Ирана.
В рф оконфузились с приглашением в армию возле кладбища, опубликовано скандальное видео
Россиянин, увидевший рекламный баннер у кладбища, обратился в ФСБ.
В Берлине на пропалестинском митинге звучали призывы убивать евреев
Немецкие евреи призвали берлинскую полицию и МВД объяснить, почему они позволили продолжить марш и почему никто не был задержан на месте.
Смотрич прокомментировал амедление инфляции и падение цен на жилье
По словам министра финансов, "проводимая нами ответственная политика, даст Бог, начинает приносить плоды".
В Тегеране демонстранты бурно «отметили» День Иерусалима
В акции приняли участие высшие руководители Ирана.
В Берлине на пропалестинском митинге звучали призывы убивать евреев
Немецкие евреи призвали берлинскую полицию и МВД объяснить, почему они позволили продолжить марш и почему никто не был задержан...
Путин проходит химиотерапию: в сеть попали секретные документы о болезни диктатора
За спиной диктатора его соратники готовят госперероворот.
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По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине российского вторжения, и Израиль не стал ...
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