Голливудская звезда не выбирала мягких формулировок. Актер Эштон Кутчер прямо сказал, что российские оккупанты проигрывают войну в Украине.

Актер, изучающий иудаизм, обратился к Путину после обстрела Одессы Голливудская звезда не выбирала мягких формулировок. Актер Эштон Кутчер прямо сказал, что российские оккупанты проигрывают войну в Украине.

Главный раввин РФ Берл Лазар поделился планами на Донбасс. Его риторика звучит как попытка придать оккупации статус нормальности.

Вершина цинизма – главный раввин России заговорил о возвращении евреев Главный раввин РФ Берл Лазар поделился планами на Донбасс. Его риторика звучит как попытка придать оккупации статус нормальности.