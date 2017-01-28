Последние новости
Больше новостей
лапид на выборах фото

Сколько израильтян верят, что новые выборы положат конец политическому тупику — опрос
свалка фото

Израиль может утонуть в мусоре через несколько лет — эксперт
девушки украина флаг нет войне фото

НЕТ ВОЙНЕ! Обращение редакции «Курсора» к украинцам и всем нашим читателям
александр лукашенко фото

Эксперты выяснили, есть ли у режима Лукашенко ракеты, которыми он может угрожать Киеву и Варшаве
10:29, Сегодня

У Беларуси есть собственные дальнобойные ракетные комплексы "Полонез-М", имеющие дальность стрельбы до 300 км. И именно факт вл...

флаг северной кореи фото

Северная Корея обвинила инопланетян в распылении коронавируса на ее территории
10:04, Сегодня

Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая "необходимость внимательной борьбы с инопланетными существам...

ИЗРАИЛЬ
паспорт израиля фото

Новым репатриантам выделили тысячи шекелей
12:38, Сегодня

В Минфине признают, что с учётом новой волны репатриации, речь идёт по крайне мере о выделении дополнительных 60-80 миллионов шекелей в год.

вертолеты украины фото

ВВС Израиля станут мощнее: чем в ЦАХАЛе заменят устаревшие вертолеты Yasurглавная 7 июля, 2022главная 7 июля, 2022
12:22, Сегодня

ЦАХАЛ получит новый вертолет CH-53k взамен устаревшего Yasur. Решение было принято командующим ВВС генерал-майором Томером Баро...

тюрьма колючая проволока иллюстрация

В тюрьме «Ницан» скончался заключенный
12:11, Сегодня

По факту его смерти начато расследование. Релевантные источники не высказали пока никаких соображений на предмет того, носит ли...

ключ квартира дом жилье фото

Обзор недавно проданных квартир и домов по всему Израилю: озвучены цены
11:49, Сегодня

По данным Центрального статистического бюро, цены на жилье выросли на 15,4% по сравнению с прошлым годом. Новая недвижимость пр...

Израиль

МИР
александр лукашенко фото

Эксперты выяснили, есть ли у режима Лукашенко ракеты, которыми он может угрожать Киеву и Варшаве
10:29, Сегодня

У Беларуси есть собственные дальнобойные ракетные комплексы "Полонез-М", имеющие дальность стрельбы до 300 км. И именно факт вл...

флаг северной кореи фото

Северная Корея обвинила инопланетян в распылении коронавируса на ее территории
10:04, Сегодня

Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая "необходимость внимательной борьбы с инопланетными существам...

нло инопланетяне изображение

Британский миллионер собирается охотиться на НЛО с помощью военного радара
09:38, Сегодня

Ранее, радар AMES Type 84, эксплуатировался с 1962 по 1994 год, и использовался для того, чтобы отслеживать приближающиеся ядер...

война в украине фото

В сети показали, как украинцы применяют ракеты для уничтожения укреплений и железнодорожных узловглавная 7 июля, 2022
09:23, Сегодня

По всей вероятности, на видео фигурирует один из самолетов, который удалось "поставить на крыло" уже во время войны с помощью "запчастей" от Пентагона.

Мир

Экономика и Политика
паспорт израиля фото

Новым репатриантам выделили тысячи шекелей
12:38, Сегодня

В Минфине признают, что с учётом новой волны репатриации, речь идёт по крайне мере о выделении дополнительных 60-80 миллионов шекелей в год.

ключ квартира дом жилье фото

Обзор недавно проданных квартир и домов по всему Израилю: озвучены цены
11:49, Сегодня

По данным Центрального статистического бюро, цены на жилье выросли на 15,4% по сравнению с прошлым годом. Новая недвижимость пр...

десяток яиц фото

Волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца
11:23, Сегодня

Волна роста цен в экономике дошла и до яичной отрасли: после двух с половиной лет, когда цены на яйца не менялись, завтра вступ...

экономия шекель фото

Подрядчики подняли цены на еще не проданные квартиры из-за нового закона
10:37, Сегодня

Стоимость жилья в Израиле и так довольно высокая. И вот стало известно, что подрядчики решили повысить цены на еще не проданные...

Политика
Экономика

Фоторепортажи
израиль, украина фото

Еврей, сбежавший от войны в Украине, выиграл золото на чемпионате Европы в Иерусалиме: трогательные фотоглавная 7 июля, 2022
12:28, Вчера

17-летний Михаил Брудин, сбежавший от войны в Украине, забрал золото в метании диска. Он завернулся в украинский флаг и вытащил...

уимблдон-2022: топ лучших нарядов теннисисток 7 июля, 2022

Уимблдон-2022: топ лучших нарядов теннисистокглавная 7 июля, 2022
03:14, Вчера

Эксперт составила топ самых интересных и стильных костюмов на Уимблдоне, представленных крупными брендами. Отметим, что форма т...

тест на беременность позитивный фото

В Тель-Авиве прошла еще одна акция в поддержку американок после решения Верховного суда США по абортамглавная 7 июля, 2022
13:25, 05 июля

Поддержать американок в борьбе за права женщин на добровольное прерывание беременности вышли десятки израильтян. Акция состояла...

исполнитель 50 cent фото

В Израиле выступил один из самых известных рэперов мираглавная 7 июля, 2022
12:48, 05 июля

50 Cent не новичок в Израиле. Он выступал здесь в 2006 году, а в последний раз был в Израиле в 2013 году, когда продвигал свою компанию по производству наушников.

Фоторепортажи

Происшествия
тюрьма колючая проволока иллюстрация

В тюрьме «Ницан» скончался заключенный
12:11, Сегодня

По факту его смерти начато расследование. Релевантные источники не высказали пока никаких соображений на предмет того, носит ли эта смерть криминальный характер.

пожар огонь фото

В Явне вспыхнул жилой дом: много пострадавших
09:55, Сегодня

В Явне вспыхнул пожар в квартире, 9 человек эвакуированы в больницу после отравления дымом. Среди пострадавших 5 детей.

полиция фото

На месте строительства скоростного трамвая в Иерусалиме прошли беспорядкиглавная 7 июля, 2022
09:13, Сегодня

В сети появились кадры с места происшествия. На них запечатлены столкновения полиции с участниками беспорядков. Полиция провела...

наручники на руках мужчина фото

ШАБАК сообщил об аресте палестинца по подозрению в теракте в Бней-Браке
22:13, Вчера

Агентство безопасности Израиля сообщило об аресте террориста, напавшего на еврея недалеко от Бней-Брака. Однако ШАБАК не сообща...

Происшествия

Здоровье
кофе чашка картинка

Эксперты рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья
12:03, Сегодня

Кофе полезен для тонуса организма и даже помогает бороться со старением, но чрезмерное потребление может увеличить риск высоког...

тарелки с едой фото

Медики назвали популярный продукт для завтрака, вызывающий диабет и болезни сердца
10:06, Сегодня

Обычно самые популярные продукты для завтрака содержат сахар и консерванты. Это означает, что вы не получаете необходимых вам в...

обезьянья оспа фото

Более 6 тысяч людей по всему миру заражены оспой обезьян
06:20, Сегодня

ВОЗ обеспокоена темпами распространения обезьяньей оспы по всему миру. Только официально зарегистрированных случаев уже более 6...

таблетки фото

Лекарство от рака поможет лечит еще одно заболевание -медики
04:12, Сегодня

Ученые проверили работу препарата на животных. Препарат экспериментальный, но уже одобрены для лечений некоторый типов рака.

Здоровье

Партнеры
адвокат меира зоар фото

Важная информация для получения денег больными в состоянии «Сиуди»
09:00, Вчера

Тонкости процесса в интервью опытного адвоката Меиры Зоар. Многие члены больничных касс даже не подозревают, что могут получить крупные выплаты по страхованию на случай длительного ухода «Битуах сиуди».

салон красоты фото

Как найти свою первую, интересную и востребованную работу в Израиле?
14:30, 05 июля

Переезд в другую страну – это всегда огромный стресс. Впереди новая жизнь, новый язык и конечно, новая работа.

пот фото

Почему пот пахнет, и как избавиться от гипергидроза
14:45, 04 июля

В этом году лето заставило себя ждать и пришло с некоторым опозданием. Помимо тех атрибутов, которые любят практически все – ку...

четырехкамерный холодильник фото

Меняя квартиру, смени холодильник
13:23, 04 июля

Летом очень многие израильтяне переезжают на другие квартиры. Чего греха таить – дело это затратное и хлопотное. Однако вместе ...

Партнеры