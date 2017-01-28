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США усилили давление на Израиль ради амбиций Трампа - оценка
Биньямин Нетаниягу фото
Нетаниягу отверг соглашение с ХАМАСом, но есть нюанс - оценка
флаги Ирана и Израиля фото
Израиль готовит собственную войну против Ирана - детали
Биньямин Нетаниягу фото
Нетаниягу назвал причину отказа Ирана атаковать Израиль
Биньямин Нетаниягу фото
«Все оружие»: Нетаниягу озвучил ключевое требование по Газе

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Биньямин Нетаниягу фото
12:25, Сегодня

Новый опрос: Айзенкот обошел Нетаниягу, решает одна партия

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23:09, Сегодня

Какой будет погода 10 августа – прогноз

Новости Израиля

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Какой будет погода 10 августа – прогноз

23:09, Сегодня
Начало недели в Израиле пройдет без заметных погодных перемен. Ожидается ясное небо, стабильная температура и ветер до 5,2 м/с.
Биньямин Нетаниягу фото

Как в США восприняли отказ Нетаниягу от плана по Газе - мнение

22:50, Сегодня
Чиновники из США объяснили, почему Биньямин Нетаниягу якобы отверг инициативу Дональда Трампа по окончательному урегулированию в Секторе Газа.
солдат цахала фото

ШАБАК и ЦАХАЛ провели секретную операцию после 7 октября - подробности

22:25, Сегодня
ШАБАК и ЦАХАЛ создали тайное подразделение, целью которого была беспрецедентная операция, начавшаяся после резни 7 октября.
Флаги США и Израиля графика

США усилили давление на Израиль ради амбиций Трампа - оценка

21:45, Сегодня
Военное командование США требует от Израиля немедленного соглашения на фоне затяжных войн на всех фронтах.
Новости Израиля

Мировые новости

Биньямин Нетаниягу фото

Как в США восприняли отказ Нетаниягу от плана по Газе - мнение

22:50, Сегодня
Чиновники из США объяснили, почему Биньямин Нетаниягу якобы отверг инициативу Дональда Трампа по окончательному урегулированию в Секторе Газа.
Дональд Трамп фото

Трамп согласен закончить войну с Ираном без ядерной сделки — WSJ

22:50, Сегодня
Белый дом заявляет о выполнении главных военных задач, но жесткие требования Тегерана блокируют выход из конфликта.
Самолет Wizz Air фото

Подозрительная ситуация вокруг самого старого президента в мире – СМИ

22:38, Сегодня
Поль Бия находится за пределами страны с июня, усугубляя политический кризис и слухи о его здоровье.
Канада флаг фото

"Герой-Гитлер" и другое – шокирующий отчет об антисемитизме в Канаде

22:12, Сегодня
Подавляющее большинство опрошенных учащихся столкнулись с проявлениями ненависти. Около 96% еврейских студентов ощутили на себе давление за год.
Мировые новости

Политика

Дональд Трамп фото

Трамп согласен закончить войну с Ираном без ядерной сделки — WSJ

22:50, Сегодня
Белый дом заявляет о выполнении главных военных задач, но жесткие требования Тегерана блокируют выход из конфликта.
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Союз РФ и КНДР создает новую угрозу – Зеленский

21:41, Сегодня
Президент Украины предупредил международное сообщество о передаче боевого опыта Пхеньяну и призвал Сеул передать ПВО.
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Депутат парламента Косово забросала премьера яйцами (ВИДЕО)

17:59, Сегодня
Оппозиция сорвала заседание законодательного органа в Приштине на фоне затянувшегося двухлетнего политического тупика.
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Вершина цинизма – главный раввин России заговорил о возвращении евреев

15:11, Сегодня
Главный раввин РФ Берл Лазар поделился планами на Донбасс. Его риторика звучит как попытка придать оккупации статус нормальности.
Политика

Экономика

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Известная французская сеть выходит на израильский рынок

21:12, Сегодня
На старте откроются три магазина в крупных ТЦ. Покупателей ждут пространства в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Иерусалиме.
Недвижимость, аренда жилья, сдача жилья

Налоговое управление раскрыло данные о владельцах недвижимости

16:13, Сегодня
Арендный сектор недвижимости за тот же период заметно увеличился. Теперь наемное жилье занимает около 30% от общего объема.
жара, температура воздуха

Рост цен на популярный продукт из-за жары и засухи в Европе – прогноз

16:00, Сегодня
Сильные лесные пожары охватили территории Греции, Португалии и Италии. Огонь и пепел уничтожают сельскохозяйственные усадьбы и плантации.
налоги фото

Налоговая революция в Израиле — правила уплаты НДС полностью изменятся

14:11, Сегодня
Налоговое управление готовит новую систему расчетов с бизнесом, которая серьезно изменит привычный механизм перечисления НДС.
Экономика

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Как ситуация с безопасностью влияет на кормящих женщин

17:24, 06 августа
В эти дни проходит Всемирная неделя грудного вскармливания. Для многих мам в Израиле эта тема в последние годы приобрела особое значение.
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Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9: помощник в заботе

10:59, 04 августа
Samsung Electronics представила носимые устройства Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9, открыв новую эру заботы о самочувствии.
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Солнце Арбель продолжает сиять

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Решение о донорстве органов — одно из самых трудных, которое может принять семья.
Первый класс без лишнего: как собрать правильный школьный комплект 09.08.2026

Первый класс без лишнего: как собрать правильный школьный комплект

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Ортопедический рюкзак и понятная организация важнее эффектной картинки, особенно когда ребенок впервые учится справляться со своими вещами самостоя...
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Актер, изучающий иудаизм, обратился к Путину после обстрела Одессы

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Голливудская звезда не выбирала мягких формулировок. Актер Эштон Кутчер прямо сказал, что российские оккупанты проигрывают войну в Украине.
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Вершина цинизма – главный раввин России заговорил о возвращении евреев

15:11, Сегодня
Главный раввин РФ Берл Лазар поделился планами на Донбасс. Его риторика звучит как попытка придать оккупации статус нормальности.
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Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру с целью убить как можно больше мирных жителей.
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Зеленский оценил диалог с Израилем по ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Израилем о покупке систем ПВО.
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