- 12:38 Новым репатриантам выделили тысячи шекелей
- 12:22 ВВС Израиля станут мощнее: чем в ЦАХАЛе заменят устаревшие вертолеты Yasur
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- 11:23 Волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца
- 11:13 Кабаны в Хайфе начали гонять домашних собак
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- 10:53 Минздрав сообщает: в Израиле снова увеличилось число заболевших COVID-19
- 10:37 Подрядчики подняли цены на еще не проданные квартиры из-за нового закона
- 10:29 Эксперты выяснили, есть ли у режима Лукашенко ракеты, которыми он может угрожать Киеву и Варшаве
- 10:13 Палестинские подростки вовлечены в криминальную деятельность больше, чем еврейские — отчет
- 10:06 Медики назвали популярный продукт для завтрака, вызывающий диабет и болезни сердца
- 10:04 Северная Корея обвинила инопланетян в распылении коронавируса на ее территории
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- 09:55 В Явне вспыхнул жилой дом: много пострадавших
- 09:38 Британский миллионер собирается охотиться на НЛО с помощью военного радара
- 09:23 В сети показали, как украинцы применяют ракеты для уничтожения укреплений и железнодорожных узлов
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- 09:03 Впервые за 133 дня россия не сделала никаких заявлений о успехах в войне – ISW
- 08:53 Яир Голан рассказал, какое правительство нужно ультраортодоксам
- 08:39 Эксперт рассказал о большом провале российских оккупантов под захваченным Херсоном
- 08:28 Британская знаменитость обнаружил, что его родственник жил с семьей Анны Франк
- 08:14 Главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта уволили
Эксперты выяснили, есть ли у режима Лукашенко ракеты, которыми он может угрожать Киеву и Варшаве
У Беларуси есть собственные дальнобойные ракетные комплексы "Полонез-М", имеющие дальность стрельбы до 300 км. И именно факт вл...
Северная Корея обвинила инопланетян в распылении коронавируса на ее территории
Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая "необходимость внимательной борьбы с инопланетными существам...
Новым репатриантам выделили тысячи шекелей
В Минфине признают, что с учётом новой волны репатриации, речь идёт по крайне мере о выделении дополнительных 60-80 миллионов шекелей в год.
ВВС Израиля станут мощнее: чем в ЦАХАЛе заменят устаревшие вертолеты Yasur
ЦАХАЛ получит новый вертолет CH-53k взамен устаревшего Yasur. Решение было принято командующим ВВС генерал-майором Томером Баро...
В тюрьме «Ницан» скончался заключенный
По факту его смерти начато расследование. Релевантные источники не высказали пока никаких соображений на предмет того, носит ли...
Обзор недавно проданных квартир и домов по всему Израилю: озвучены цены
По данным Центрального статистического бюро, цены на жилье выросли на 15,4% по сравнению с прошлым годом. Новая недвижимость пр...
Эксперты выяснили, есть ли у режима Лукашенко ракеты, которыми он может угрожать Киеву и Варшаве
У Беларуси есть собственные дальнобойные ракетные комплексы "Полонез-М", имеющие дальность стрельбы до 300 км. И именно факт вл...
Северная Корея обвинила инопланетян в распылении коронавируса на ее территории
Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая "необходимость внимательной борьбы с инопланетными существам...
Британский миллионер собирается охотиться на НЛО с помощью военного радара
Ранее, радар AMES Type 84, эксплуатировался с 1962 по 1994 год, и использовался для того, чтобы отслеживать приближающиеся ядер...
В сети показали, как украинцы применяют ракеты для уничтожения укреплений и железнодорожных узлов
По всей вероятности, на видео фигурирует один из самолетов, который удалось "поставить на крыло" уже во время войны с помощью "запчастей" от Пентагона.
Новым репатриантам выделили тысячи шекелей
В Минфине признают, что с учётом новой волны репатриации, речь идёт по крайне мере о выделении дополнительных 60-80 миллионов шекелей в год.
Обзор недавно проданных квартир и домов по всему Израилю: озвучены цены
По данным Центрального статистического бюро, цены на жилье выросли на 15,4% по сравнению с прошлым годом. Новая недвижимость пр...
Волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца
Волна роста цен в экономике дошла и до яичной отрасли: после двух с половиной лет, когда цены на яйца не менялись, завтра вступ...
Подрядчики подняли цены на еще не проданные квартиры из-за нового закона
Стоимость жилья в Израиле и так довольно высокая. И вот стало известно, что подрядчики решили повысить цены на еще не проданные...
Еврей, сбежавший от войны в Украине, выиграл золото на чемпионате Европы в Иерусалиме: трогательные фото
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Эксперт составила топ самых интересных и стильных костюмов на Уимблдоне, представленных крупными брендами. Отметим, что форма т...
В Тель-Авиве прошла еще одна акция в поддержку американок после решения Верховного суда США по абортам
Поддержать американок в борьбе за права женщин на добровольное прерывание беременности вышли десятки израильтян. Акция состояла...
В Израиле выступил один из самых известных рэперов мира
50 Cent не новичок в Израиле. Он выступал здесь в 2006 году, а в последний раз был в Израиле в 2013 году, когда продвигал свою компанию по производству наушников.
В тюрьме «Ницан» скончался заключенный
По факту его смерти начато расследование. Релевантные источники не высказали пока никаких соображений на предмет того, носит ли эта смерть криминальный характер.
В Явне вспыхнул жилой дом: много пострадавших
В Явне вспыхнул пожар в квартире, 9 человек эвакуированы в больницу после отравления дымом. Среди пострадавших 5 детей.
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Эксперты рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья
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Медики назвали популярный продукт для завтрака, вызывающий диабет и болезни сердца
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