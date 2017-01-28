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Знакомьтесь – новый претендент на пост министра финансов
Чем ближе выборы в Кнессет, тем откровеннее высказывания некоторых политических деятелей, бороздящих просторы нашей страны в по...
Знакомьтесь – новый претендент на пост министра финансов
Чем ближе выборы в Кнессет, тем откровеннее высказывания некоторых политических деятелей, бороздящих просторы нашей страны в поисках дополнительных мандатов.
Эпоха перемен: как снизить цены на полках магазинов
В экономике не бывает простых и быстрых решений: необходима последовательная и профессиональная политика, осуществляемая на про...
Нападение с ножом в Иерусалиме: тяжело ранен юноша
16-летний нападавший был обезврежен полицией после того, как забежал на футбольное поле в районе Шейх-Джарра, где тренировалась...
Офицер ЦАХАЛа подозревается в содействии поселенцу, бросившему гранату в сторону палестинцев
На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее ...
Тысячи немцев вышли на «энергетические» протесты: подробности
Марши протестующих прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне.
У Зеленского рассказали, как россия пытается спровоцировать новые волны беженцев в Европу
Россия бьет по критической инфраструктуре, чем пытается лишить людей элементарных условия для нормальной жизни - света, воды и ...
Путин не отказался от захвата Украины, а лишь отложил эти планы — СМИ
Запад не имеет права предавать Украину после 8 месяцев непрерывной поддержки. Помощь ВСУ, которые остановят русскую орду, - дел...
Союз Ирана с россией: возможно ли создание новой оси зла
Для радикального крыла Исламской Народной Республики российско-украинская война - это лишь механизм противодействия Западу. Иран открыто заявляет, что оружие Тегерана может конкурировать с оружием США.
Знакомьтесь – новый претендент на пост министра финансов
Чем ближе выборы в Кнессет, тем откровеннее высказывания некоторых политических деятелей, бороздящих просторы нашей страны в поисках дополнительных мандатов.
Эпоха перемен: как снизить цены на полках магазинов
В экономике не бывает простых и быстрых решений: необходима последовательная и профессиональная политика, осуществляемая на про...
Тысячи немцев вышли на «энергетические» протесты: подробности
Марши протестующих прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне.
У Зеленского рассказали, как россия пытается спровоцировать новые волны беженцев в Европу
Россия бьет по критической инфраструктуре, чем пытается лишить людей элементарных условия для нормальной жизни - света, воды и ...
«Следы пыток на телах»: опубликованы жуткие фото массового захоронения в украинском Изюме
«Полтысячи могил – самое страшное, что было обнаружено после освобождения Изюма от российской оккупации», — написал журналист.
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24 августа в Тель-Авиве прошел митинг-поздравление в поддержку Украины. Израильтяне вышли с флагами и плакатами в честь Дня Нез...
В сети показали, как в Уипснейдском зоопарке взвешивают редких животных
Смотрите яркие фото с ежегодного взвешивания животных в крупнейшем зоопарке Англии.
Умерла звезда Голливуда Энн Хеч: как менялась актриса в течение карьеры
Актрисе было 53 года. Как сообщили близкие, шансы на спасение Хеч равнялись нулю, так как у нее диагностировали поражение головного мозга.
Нападение с ножом в Иерусалиме: тяжело ранен юноша
16-летний нападавший был обезврежен полицией после того, как забежал на футбольное поле в районе Шейх-Джарра, где тренировалась группа детей.
Офицер ЦАХАЛа подозревается в содействии поселенцу, бросившему гранату в сторону палестинцев
На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее ...
Подозрение на теракт: в блокпост ЦАХАЛа в Самарии врезался палестинец
По предварительным данным, среди израильтян пострадавших нет.
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Местный житель утверждает, что "жизнь здесь превратилась в кошмар".
Эксперты рассказали об удивительной пользе темного шоколада для здоровья
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Рак желудка – это злокачественная опухоль слизистой оболочки желудка, которая возникает из клеток желудка, вырабатывающих слизь, пояснили медики.
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