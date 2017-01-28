Праздник непослушания по-израильски

Все дети мечтают поскорее стать взрослыми. Им кажется, что тогда их жизнь станет просто сказочной, можно будет делать лишь то, что хочешь, и проводить время в свое удовольствие. Разумеется, каждый взрослый знает, что это совсем не так.