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Эпоха перемен: как снизить цены на полках магазинов
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НЕТ ВОЙНЕ! Обращение редакции «Курсора» к украинцам и всем нашим читателям
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Знакомьтесь – новый претендент на пост министра финансов
19:54, Сегодня

Чем ближе выборы в Кнессет, тем откровеннее высказывания некоторых политических деятелей, бороздящих просторы нашей страны в по...

ИЗРАИЛЬ
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Знакомьтесь – новый претендент на пост министра финансов
19:54, Сегодня

Чем ближе выборы в Кнессет, тем откровеннее высказывания некоторых политических деятелей, бороздящих просторы нашей страны в поисках дополнительных мандатов.

израильтяне в супермаркетах перед всеобщим карантином фото

Эпоха перемен: как снизить цены на полках магазинов
19:52, Сегодня

В экономике не бывает простых и быстрых решений: необходима последовательная и профессиональная политика, осуществляемая на про...

нож фото

Нападение с ножом в Иерусалиме: тяжело ранен юноша
19:38, Сегодня

16-летний нападавший был обезврежен полицией после того, как забежал на футбольное поле в районе Шейх-Джарра, где тренировалась...

цахал фото

Офицер ЦАХАЛа подозревается в содействии поселенцу, бросившему гранату в сторону палестинцевглавная 22 октября, 2022
16:13, Сегодня

На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее ...

Израиль

МИР
протесты в германии скриншот

Тысячи немцев вышли на «энергетические» протесты: подробности
19:13, Сегодня

Марши протестующих прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне.

зеленский фото

У Зеленского рассказали, как россия пытается спровоцировать новые волны беженцев в Европу
18:50, Сегодня

Россия бьет по критической инфраструктуре, чем пытается лишить людей элементарных условия для нормальной жизни - света, воды и ...

владимир путин президент россии фото

Путин не отказался от захвата Украины, а лишь отложил эти планы — СМИ
18:00, Сегодня

Запад не имеет права предавать Украину после 8 месяцев непрерывной поддержки. Помощь ВСУ, которые остановят русскую орду, - дел...

флаги ирана и россии картинка

Союз Ирана с россией: возможно ли создание новой оси зла
17:38, Сегодня

Для радикального крыла Исламской Народной Республики российско-украинская война - это лишь механизм противодействия Западу. Иран открыто заявляет, что оружие Тегерана может конкурировать с оружием США.

Мир

Экономика и Политика
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Знакомьтесь – новый претендент на пост министра финансов
19:54, Сегодня

Чем ближе выборы в Кнессет, тем откровеннее высказывания некоторых политических деятелей, бороздящих просторы нашей страны в поисках дополнительных мандатов.

израильтяне в супермаркетах перед всеобщим карантином фото

Эпоха перемен: как снизить цены на полках магазинов
19:52, Сегодня

В экономике не бывает простых и быстрых решений: необходима последовательная и профессиональная политика, осуществляемая на про...

протесты в германии скриншот

Тысячи немцев вышли на «энергетические» протесты: подробности
19:13, Сегодня

Марши протестующих прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне.

зеленский фото

У Зеленского рассказали, как россия пытается спровоцировать новые волны беженцев в Европу
18:50, Сегодня

Россия бьет по критической инфраструктуре, чем пытается лишить людей элементарных условия для нормальной жизни - света, воды и ...

Политика
Экономика

Фоторепортажи
последствия войны в украине фото

«Следы пыток на телах»: опубликованы жуткие фото массового захоронения в украинском Изюмеглавная 22 октября, 2022
19:07, 16 сентября

«Полтысячи могил – самое страшное, что было обнаружено после освобождения Изюма от российской оккупации», — написал журналист.

израиль, украина фото

Фоторепортаж с тель-авивской акции в честь Дня Независимости Украиныглавная 22 октября, 2022
07:14, 25 августа

24 августа в Тель-Авиве прошел митинг-поздравление в поддержку Украины. Израильтяне вышли с флагами и плакатами в честь Дня Нез...

ящерица фото

В сети показали, как в Уипснейдском зоопарке взвешивают редких животныхглавная 22 октября, 2022
10:27, 24 августа

Смотрите яркие фото с ежегодного взвешивания животных в крупнейшем зоопарке Англии.

умерла звезда голливуда энн хеч: как менялась актриса в течение карьеры 22 октября, 2022

Умерла звезда Голливуда Энн Хеч: как менялась актриса в течение карьерыглавная 22 октября, 2022
14:02, 14 августа

Актрисе было 53 года. Как сообщили близкие, шансы на спасение Хеч равнялись нулю, так как у нее диагностировали поражение головного мозга.

Фоторепортажи

Происшествия
нож фото

Нападение с ножом в Иерусалиме: тяжело ранен юноша
19:38, Сегодня

16-летний нападавший был обезврежен полицией после того, как забежал на футбольное поле в районе Шейх-Джарра, где тренировалась группа детей.

цахал фото

Офицер ЦАХАЛа подозревается в содействии поселенцу, бросившему гранату в сторону палестинцевглавная 22 октября, 2022
16:13, Сегодня

На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее ...

цахал фото

Подозрение на теракт: в блокпост ЦАХАЛа в Самарии врезался палестинец
14:13, Сегодня

По предварительным данным, среди израильтян пострадавших нет.

полиция израиля фото

В Восточном Иерусалиме начались беспорядки: подробности
13:50, Сегодня

Местный житель утверждает, что "жизнь здесь превратилась в кошмар".

Происшествия

Здоровье
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Эксперты рассказали об удивительной пользе темного шоколада для здоровья
19:00, Сегодня

Как оказалось, есть один тип шоколада, который, по мнению экспертов в области здравоохранения, может быть очень полезен в умере...

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Медики предупредили о смертельной опасности дневного сна
17:18, Сегодня

Китайские ученые Медицинского университета в Гуанчжоу установили, что даже часовая дремота днем может оказаться смертельно опас...

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Эксперты назвали три простые привычки для плоского живота
17:00, Сегодня

Хотя сжигание жира на животе обычно ассоциируется с массой скручиваний, это не единственное, что вы можете сделать, чтобы похуд...

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Ученые определили овощи, способствующие развитию рака желудка
16:25, Сегодня

Рак желудка – это злокачественная опухоль слизистой оболочки желудка, которая возникает из клеток желудка, вырабатывающих слизь, пояснили медики.

Здоровье

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«гадоль алейну»

Праздник непослушания по-израильски
11:30, 20 октября

Все дети мечтают поскорее стать взрослыми. Им кажется, что тогда их жизнь станет просто сказочной, можно будет делать лишь то, что хочешь, и проводить время в свое удовольствие. Разумеется, каждый взрослый знает, что это совсем не так.

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Гражданство Израиля: экспресс-репатриация продолжается — критерии меняются не в пользу репатрианта
08:30, 20 октября

За последнюю неделю были вновь внесены изменения в процесс репатриации, которые уже не упрощают и не ускоряют процесс приобрете...

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Ваш питомец и праздничный стол
21:20, 18 октября

Эксперты не рекомендуют давать питомцам «человеческую» еду, но, к счастью, есть безопасные альтернативы.

стефано пода и его «сказки гофмана» в израильской опере фото

Стефано Пода и его «Сказки Гофмана» в Израильской Опере
17:59, 17 октября

С 6 по 18 ноября в Оперном театре Тель-Авива будет представлена грандиозная постановка «Сказки Гофмана» знаменитого итальянског...

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