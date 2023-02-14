Робомобиль без руля впервые перевез пассажиров по трассе общего пользования

Впервые автономное транспортное средство, спроектированное для движения без человеческого контроля, перевозит пассажиров по дороге общего пользования.

Полностью автономный робомобиль от Zoox, дочерней компании Amazon, впервые перевез пассажиров по дороге общего пользования, сообщил Bloomberg.

Шаттл Zoox не имеет ни руля, ни педалей. Добро на поездки робомобилю регулятор дал в 2020 году, пришлось получать дополнительные разрешения, поскольку его комплектация не совсем привычна. Электрокар может перевозить до четырех пассажиров.

В ходе испытания беспилотный электромобиль проехал милю (1,6 км) с сотрудниками компании в салоне, совершив маршрут между двумя главными зданиями Zoox в Фостер-Сити (штат Калифорния).

Тем временем в Zoox ждут получения разрешения от регулятора на перевозки населения.