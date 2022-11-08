Эксперты рассказали автовладельцам, почему вредно ездить на короткие расстояния

После частых поездок на расстояние до 15 километров в одно прекрасное утро автомобиль может просто не завестись.

Автопроизводители отмечают, что короткие поездки на расстояние до 10-15 километров оказывают губительное влияние на ключевые узлы автомобиля и могут привести в негодность мотор и аккумулятор.

Об это пишет портал NewsYou.

Отмечается, что, в первую очередь, в коротких поездках моторное масло не успевает достаточно прогреться и плохо смазывает детали двигателя, что закономерно сокращает его ресурс.

Кроме того, когда двигатель остывает, особенно в холодное время года, внутри собирается конденсат. В коротких поездах он не успевает испаряться и накапливается в масле, образуя эмульсию.

«При запуске двигателя на холодную смесь в камере сгорание не производится полностью, поэтому остатки оседают на поршневой группе и свечах, образуя нагар. На дизельных автомобилях сажевой фильтр самоочищается при нагревании выхлопной системы до определенной температуры. В коротких поездках система не успевает прогреться и фильтр может закоксовываться. При движении на непрогретом двигателе расход топлива возрастает минимум на 15-20%», — пишет издание.

Также отмечается, что в период повышенной влажности в салоне накапливается конденсат, не успевающий испаряться в коротких поездках. Это может привести к образованию плесени и окислению проводов.

«Кроме того, езда на небольшие дистанции губительно влияет на аккумулятор. Обычно он заряжается при движении. В коротких поездках этого не происходит, поэтому в одно прекрасное утро автомобиль может просто не завестись», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, эксперты назвали лучший годовой пробег для автомобиля.

Также Курсор писал о том, что плотность автотранспорта в Израиле одна из самых высоких в мире.