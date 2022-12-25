Эксперты рассказали, как водители «убивают» топливную систему автомобиля, даже не догадываясь об этом

Неисправности в топливной системе возникают как у новых, так и у подержанных авто. Обычно речь идет о проблемах в работе форсунок, которые достаточно недешевы.

О том, как даже опытные водители доводят дело до ремонта, пишет портал MMR.

Отмечается, что электронный блок управления двигателем (ЭБУ) отслеживает вклад каждого цилиндра в работу силового агрегата на основании информации датчика коленчатого вала. Если один из цилиндров работает как-то неправильно, то за счет коррекции топливной смеси можно выровнять его работу.

В этой регулировке есть свой диапазон и если он выходит за рамки нормы, на приборной панели высвечивается значок Check Engine. Подобное происходит, когда форсунка совсем забита или, наоборот, просто льет топливо в цилиндр, а ЭБУ не может ничего поделать.

Как правило, это происходит после заправки дешевым топливом на непроверенных АЗС. Горючее низкого октанового числа, да еще и грязное, моментально забивает отложениями форсунки, после чего начинаются проблемы: возникает детонация, а она для силового агрегата губительна.

С дизельными двигателями еще сложнее. Нередко в тяжелом топливе может находиться вода, а ее форсунки не переносят. Жидкость вызывает коррозию, в результате двигатель начинает работать неравномерно.

Выход есть – заправляйте свои авто только на проверенных АЗС и не самым дешевым горючим, потому что незначительная экономия может перерасти в дорогостоящий ремонт.

Как сообщал Курсор, эксперты назвали лучший годовой пробег для автомобиля.

Также Курсор писал о том, что плотность автотранспорта в Израиле одна из самых высоких в мире.